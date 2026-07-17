Πάτρα: ΔΕΙΤΕ πώς εξελίσσονται οι εργασίες στην παραλιακή του Ρίου- ΦΩΤΟ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στην παραλιακή οδό του Ρίου, με το εργοτάξιο να αναπτύσσεται κατά μήκος της ακτογραμμής και να αλλάζει την εικόνα σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της περιοχής.

Όπως φαίνεται και στις εικόνες από το σημείο, έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες εκσκαφές.

Με βάση τη σύμβαση, τα έργα προστασίας και αναπλήρωσης του τµήµατος της ακτής είναι χωρισµένα σε δύο μέρη: στο παράκτιο (από Συρογιάννη έως Σελέµνου) κι από Αγίου Γεωργίου έως Μεγάλου Αλεξάνδρου. Συνολικά θα γίνουν παρεµβάσεις οδοποιίας, με στόχο την ασφαλή ενσωµάτωση του πεζού και του ποδηλάτου στο παραλιακό µέτωπο του Ρίου.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 9.650.000 ευρώ και η µελέτη προβλέπει:

– Κατασκευή πασσαλότοιχου σκυροδέματος µε εξωτερική θωράκιση από λίθους.

– Κατασκευή οδοστρώματος σε επιµέρους οδικά τµήµατα.

– Κατασκευή διάταξης τεχνητών ύφαλων, χαµηλής στέψης κατασκευών µε διεύθυνση ανάπτυξης εγκάρσια προς την ακτογραµµή.