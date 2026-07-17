Πάτρα: Διήμερη θρησκευτική πανήγυρη στο μοναστήρι του Προφήτη Ηλία

Διήμερη θρησκευτική πανήγυρη θα έχει στις 19 και 20 Ιουλίου 2026 η Ιερά Μονή Προφήτη Ηλία Πατρών.

Το γυναικείο μοναστήρι του Προφήτη Ηλία θα τελέσει με πάσα θρησκευτική λαμπρότητα την ετήσια πανήγυρη του επί τη εορτή του Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου και το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Την Κυριακή 19-7, παραμονή της εορτής, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας και Θείου κηρύγματος χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου που θα κηρύξει και το Θείο λόγο.

Ακολούθως στις 10 το βράδυ της Κυριακής θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία έως περίπου τη 1 μετά τα μεσάνυχτα όπου θα ιερουργήσει & θα μιλήσει ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης π. Παΐσιος Γρίβας.

Ανήμερα τη Δευτέρα 20-7-2026 θα τελεστεί πανηγυρική Θεία λειτουργία ιερουργούντος του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου, ο οποίος και θα κηρύξει το Θείο λόγο στο εκκλησίασμα. Ώρα έναρξης καταβασιών: 7.15 π.μ.

Το απόγευμα της Δευτέρας στις 19.00 θα ψαλεί εσπερινός και παράκληση υπό του Επισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου που θα μιλήσει και για τον Προφήτη Ηλία ενώ θα ακολουθήσει λιτάνευση της ιεράς εικόνας του Προφήτη Ηλιού στο προαύλιο του μοναστηριού που βρίσκεται απέναντι από το πρώην στρατιωτικό νοσοκομείο 409 πιο πάνω από τα Σύνορα.

Κάθε χρόνο πολλοί πιστοί ανεβαίνουν στο μοναστήρι του Προφήτη Ηλία να ανάψουν το κερί τους και να λάβουν ευλογία.