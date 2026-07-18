Η ιστορία των 15χρονων Αχαιών στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ16

Ο ΣΕΓΑΣ διοργανώνει την Τελική Φάση του 36ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κ16 (Αγοριών - Κοριτσιών) 2026, το οποίο αποτελεί συνέχεια και πρόκριση των αθλητών – αθλητριών από την Α΄ Φάση του Πανελληνίου Αναπτυξιακού πρωταθλήματος Κ16 Βορείου και Νοτίου Ομίλου.

Το πρωτάθλημα διοργανώνεται σε συνεργασία με την Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Ανατολικής Στερεάς – Εύβοιας και τον Δήμο Θηβαίων στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΘΗΒΑΣ.

Το πρωτάθλημα Παμπαίδων - Παγκορασίδων ξεκίνησε το 1991 και πέρασε από διάφορες φάσεις (ενιαία διοργάνωση, σε ομίλους κ.ο.κ.).

Συνολικά στα προηγούμενα πρωταθλήματα έχουμε 147 μετάλλια για τους μικρούς αθλητές των συλλόγων της Αχαΐας.

Συνολικά 14 σύλλογοι πανηγύρισαν 48 χρυσά μετάλλια, 50 ασημένια και 49 χάλκινα, που τα κατέκτησαν 109 διαφορετικοί αθλητές.

Τα περισσότερα, από 4, οι Κατερίνα Αλαμπασύνη, Μαρίνα Πετροπούλου και Γιώργος Σπετσέρης.

Η Ολυμπιάδα Πατρών προσπέρασε την Παναχαϊκή (της οποίας το τμήμα, δυστυχώς έχει περιπέσει σε αδράνεια εδώ και μια δεκαετία) και προηγείται με 49 μετάλλια, έναντι 43! Ακολουθούν: Εσπερος 2004 με 26, Πέλοπας 6, Εσπερος 6, Προμηθέας 6, Πατραϊκή 3, Πάτραι 2, Αρίων 2, Κούρος 2, Αίολος 1, Αθηνόδωρος 1, Φιλαθλητική 1, ΕΦΑ 1.

Αναλυτικά η λίστα (αφορά πρωτάθλημα που ήταν ενιαίο και όχι σε ομίλους):

ΕΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΣΗ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

1974 Παγκορασίδων Α' 100μ. 3 Λαμπροπούλου Φρειδερίκη Πάτραι

1980 Παμπαίδων Α' 100μ. 1 Ροδόπουλος Νεκτάριος Πάτραι

1980 Παμπαίδων Α' Υψος 1 Ντόβας Φάμπιος Παναχαϊκή

1981 Παγκορασίδων Α' 400μ. 1 Ροδάκου Αννα ΕΦΑ Αιγίου

1982 Παγκορασίδων Α' 80μ. 1 Γαρδικιώτη Ασημίνα Παναχαϊκή

1991 Παμπαίδων Α' 150μ. 2 Αντωνόπουλος Νεκτάριος Ολυμπιάδα

1991 Παμπαίδων Α' Ακόντιο 3 Αρβανίτης Παναγιώτης Ολυμπιάδα

1991 Παγκορασίδων Α' 3.000μ. βάδην 1 Τσότρα Ελένη Ολυμπιάδα

1991 Παγκορασίδων Α' 150μ. 3 Κατριβέση Αμαλία Παναχαϊκή

1992 Παμπαίδων Α' 4Χ80μ. 2 Ζάγκας Σπύρος Ολυμπιάδα

1992 Παμπαίδων Α' 4Χ80μ. 2 Γρηγορόπουλος Νίκος Ολυμπιάδα

1992 Παμπαίδων Α' 4Χ80μ. 2 Δούβρης Γιώργος Ολυμπιάδα

1992 Παμπαίδων Α' 4Χ80μ. 2 Λεμέσιος Ευρυπίδης Ολυμπιάδα

1992 Παμπαίδων Α' 3.000μ. βάδην 3 Παπανικολάου Γιώργος Ολυμπιάδα

1992 Παγκορασίδων Α' 3.000μ. βάδην 1 Μακρή Αγγελική Ολυμπιάδα

1992 Παγκορασίδων Α' 3.000μ. βάδην 2 Τσότρα Ελένη Ολυμπιάδα

1992 Παγκορασίδων Α' 150μ. 3 Δημοπούλου Κασσιανή Ολυμπιάδα

1993 Παμπαίδων Α' 3.000μ. βάδην 1 Παπανικολάου Γιώργος Ολυμπιάδα

1993 Παγκορασίδων Α' 80μ. εμπόδια 1 Αντωνοπούλου Αγγελική Ολυμπιάδα

1993 Παγκορασίδων Α' 3.000μ. βάδην 1 Μακρή Αγγελική Ολυμπιάδα

1993 Παγκορασίδων Α' 4Χ80μ. 1 Κακαρούμπα Ελένη Παναχαϊκή

1993 Παγκορασίδων Α' 4Χ80μ. 1 Κάσδαγλη Αθηνά Παναχαϊκή

1993 Παγκορασίδων Α' 4Χ80μ. 1 Παρασκευοπούλου Ξανθίππη Παναχαϊκή

1993 Παγκορασίδων Α' 4Χ80μ. 1 Ηλιοπούλου Σοφία Παναχαϊκή

1993 Παγκορασίδων Α' Μήκος 1 Αντωνοπούλου Αγγελική Ολυμπιάδα

1993 Παγκορασίδων Α' 3.000μ. βάδην 2 Γιαλελή Αγγελική Ολυμπιάδα

1993 Παγκορασίδων Α' 600μ. 2 Κακαρούμπα Ελένη Παναχαϊκή

1993 Παγκορασίδων Α' 3.000μ. βάδην 3 Χαραλαμποπούλου Γιάννα Ολυμπιάδα

1994 Παμπαίδων Α' 3.000μ. βάδην 3 Ασπρούλιας Θόδωρος Ολυμπιάδα

1994 Παγκορασίδων Α' 3.000μ. βάδην 2 Χαραλαμποπούλου Γιάννα Ολυμπιάδα

1994 Παγκορασίδων Α' 3.000μ. βάδην 3 Παππά Ντίνα Παναχαϊκή

1995 Παμπαίδων Α' 1.000μ. 1 Βελισσαρόπουλος Ακης Προμηθέας

1995 Παγκορασίδων Α' 80μ. 2 Ανδριοπούλου Στάσα Παναχαϊκή

1995 Παγκορασίδων Α' 3.000μ. βάδην 2 Βέρρα Βάσω Παναχαϊκή

1995 Παγκορασίδων Α' 600μ. 3 Καμίση Δήμητρα Ολυμπιάδα

1996 Παμπαίδων Α' 600μ. 3 Κόλλιας Ανδρέας Ολυμπιάδα

1996 Παμπαίδων Α' 3.000μ. βάδην 3 Παπαδημητρίου Χρήστος Παναχαϊκή

1996 Παγκορασίδων Α' 80μ. 1 Τσενίκογλου Μαρία Παναχαϊκή

1996 Παγκορασίδων Α' 1.000μ. 1 Χριστοπούλου Μαρία Εσπερος

1996 Παγκορασίδων Α' 150μ. 2 Ανδριοπούλου Στάσα Παναχαϊκή

1997 Παμπαίδων Α' 3.000μ. 3 Καραμπάτσης Γιώργος Ολυμπιάδα

1997 Παγκορασίδων Α' 150μ. 1 Ανδριοπούλου Στάσα Παναχαϊκή

1997 Παγκορασίδων Α' 600μ. 1 Χριστοπούλου Μαρία Εσπερος

1997 Παγκορασίδων Α' 80μ. εμπόδια 2 Τσομπανίδη Ολγα Παναχαϊκή

1997 Παγκορασίδων Α' 3.000μ. βάδην 3 Γιατράκη Ειρήνη Ολυμπιάδα

1998 Παμπαίδων Α' 3.000μ. βάδην 2 Καραμπάτσης Γιώργος Ολυμπιάδα

1998 Παμπαίδων Α' 3.000μ. βάδην 3 Μανιώτης Νίκος Προμηθέας

1998 Παγκορασίδων Α' 80μ. εμπόδια 1 Τσομπανίδη Ολγα Παναχαϊκή

1998 Παγκορασίδων Α' 2.000μ. ανωμάλου 3 Τόλια Δήμητρα Εσπερος

1999 Παμπαίδων Α' 3.000μ. 2 Κουτρίκης Αντώνης Εσπερος

1999 Παγκορασίδων Α' 80μ. εμπόδια 1 Τσομπανίδη Ολγα Παναχαϊκή

1999 Παγκορασίδων Α' 1.000μ. 1 Τόλια Δήμητρα Εσπερος

1999 Παγκορασίδων Α' 2.000μ. ανωμάλου 1 Τόλια Δήμητρα Εσπερος

2000 Παμπαίδων Α' 3.000μ. 1 Κουτρίκης Αντώνης Εσπερος 2004

2000 Παμπαίδων Α' 3.000μ. ανωμάλου 1 Κουτρίκης Αντώνης Εσπερος 2004

2000 Παμπαίδων Α' 80μ. 2 Παπαζαφείρης Κώστας Ολυμπιάδα

2000 Παμπαίδων Α' 80μ. 3 Στεργιόπουλος Νίκος Παναχαϊκή

2000 Παγκορασίδων Α' 1.000μ. 1 Πίγκου Δήμητρα Παναχαϊκή

2000 Παγκορασίδων Α' Υψος 1 Στεργίου Αντωνία Ολυμπιάδα

2001 Παμπαίδων Α' 5.000μ. βάδην 1 Ρουμελιώτης Παναγιώτης Ολυμπιάδα

2001 Παμπαίδων Α' 5.000μ. βάδην 2 Καυκάς Γιάννης Ολυμπιάδα

2001 Παμπαίδων Α' 1.000μ. 2 Σπυράτος Μιχάλης Προμηθέας

2001 Παγκορασίδων Α' 1.000μ. 1 Πίγκου Δήμητρα Παναχαϊκή

2001 Παγκορασίδων Α' 1.000μ. 2 Αλαμπασύνη Κατερίνα Εσπερος 2004

2001 Παγκορασίδων Α' 4Χ80Χ150Χ300Χ600μ. 2 Αλαμπασύνη Κατερίνα Εσπερος 2004

2001 Παγκορασίδων Α' 4Χ80Χ150Χ300Χ600μ. 2 Κουκουζέλη Παναγιώτα Εσπερος 2004

2001 Παγκορασίδων Α' 4Χ80Χ150Χ300Χ600μ. 2 Παπαϊωάννου Ειρήνη Εσπερος 2004

2001 Παγκορασίδων Α' 4Χ80Χ150Χ300Χ600μ. 2 Πετροπούλου Μαρίνα Εσπερος 2004

2002 Παγκορασίδων Α' 1.000μ. 1 Αλαμπασύνη Κατερίνα Εσπερος 2004

2002 Παγκορασίδων Α' 2.000μ. 1 Πετροπούλου Μαρίνα Εσπερος 2004

2002 Παγκορασίδων Α' 4Χ80Χ150Χ300Χ600μ. 2 Αλαμπασύνη Κατερίνα Εσπερος 2004

2002 Παγκορασίδων Α' 4Χ80Χ150Χ300Χ600μ. 2 Κουκουζέλη Παναγιώτα Εσπερος 2004

2002 Παγκορασίδων Α' 4Χ80Χ150Χ300Χ600μ. 2 Μαντούκα Γεωργία Εσπερος 2004

2002 Παγκορασίδων Α' 4Χ80Χ150Χ300Χ600μ. 2 Πετροπούλου Μαρίνα Εσπερος 2004

2002 Παγκορασίδων Α' 600μ. 3 Μαντούκα Αντιγόνη Εσπερος 2004

2002 Παγκορασίδων Α' 2.000μ. ανωμάλου 3 Πετροπούλου Μαρίνα Εσπερος 2004

2003 Παμπαίδων Α' 1.000μ. 2 Μάλκας Βασίλης Προμηθέας

2003 Παμπαίδων Α' 5.000μ. βάδην 2 Χρυσικός Βασίλης Ολυμπιάδα

2003 Παμπαίδων Α' 3.000μ. 3 Σπετσέρης Γιώργος Παναχαϊκή

2003 Παμπαίδων Α' 4Χ80μ. 3 Σπετσέρης Γιώργος Παναχαϊκή

2003 Παμπαίδων Α' 4Χ80μ. 3 Σιμωτάς Κώστας Παναχαϊκή

2003 Παμπαίδων Α' 4Χ80μ. 3 Αντωνόπουλος Αγγελος Παναχαϊκή

2003 Παμπαίδων Α' 4Χ80μ. 3 Βενέρης Στέλιος Παναχαϊκή

2003 Παγκορασίδων Α' 80μ. 3 Καραχασάνη Κωνσταντίνα Ολυμπιάδα

2003 Παγκορασίδων Α' 2.000μ. 3 Ρεμπούτσικα Μαρία Εσπερος 2004

2004 Παμπαίδων Α' 3.000μ. 1 Σπετσέρης Γιώργος Παναχαϊκή

2004 Παμπαίδων Α' 3.000μ. ανωμάλου 2 Σπετσέρης Γιώργος Παναχαϊκή

2004 Παμπαίδων Α' 1.000μ. 3 Γιαννακόπουλος Χρήστος Εσπερος 2004

2004 Παγκορασίδων Α' 1.000μ. 3 Ρεμπούτσικα Μαρία Εσπερος 2004

2005 Παμπαίδων Α' 300μ. εμπόδια 1 Παπασωτηρακόπουλος Φώτης Πατραϊκή

2005 Παμπαίδων Α' 5.000μ. βάδην 1 Ξυπολιάς Κώστας Πατραϊκή

2005 Παγκορασίδων Α' Μήκος 2 Χατζηχαραλάμπους Ευγενία Ολυμπιάδα

2005 Παγκορασίδων Α' 600μ. 3 Τζουμέρκα Θάλεια Παναχαϊκή

2005 Παγκορασίδων Α' 4Χ80μ. 3 Τζουμέρκα Θάλεια Παναχαϊκή

2005 Παγκορασίδων Α' 4Χ80μ. 3 Ντεντοπούλου Ελενα Παναχαϊκή

2005 Παγκορασίδων Α' 4Χ80μ. 3 Αντωνοπούλου Ολγα Παναχαϊκή

2005 Παγκορασίδων Α' 4Χ80μ. 3 Ρασσιά Ανδριάνα Παναχαϊκή

2006 Παμπαίδων Α' 5.000μ. βάδην 1 Μουζάκης Παναγιώτης Ολυμπιάδα

2006 Παγκορασίδων Α' 3.000μ. βάδην 3 Γκόρου Ελένη Ολυμπιάδα

2006 Παγκορασίδων Α' Μήκος 1 Χατζηχαραλάμπους Ευγενία Ολυμπιάδα

2006 Παγκορασίδων Α' Υψος 1 Χατζηχαραλάμπους Ευγενία Ολυμπιάδα

2006 Παγκορασίδων Α' 300μ. 1 Αθανασοπούλου Λυδία Εσπερος 2004

2007 Παμπαίδων Α' Υψος 1 Χαραλάμπους Γιώργος Προμηθέας

2007 Παγκορασίδων Α' 600μ. 2 Κολάγγελου Αγγελική Παναχαϊκή

2007 Παγκορασίδων Α' 5.000μ. βάδην 2 Γκόρου Ελένη Ολυμπιάδα

2007 Παγκορασίδων Α' Υψος 3 Κυριακοπούλου Κατερίνα Παναχαϊκή

2008 Παγκορασίδων Α' 3.000μ. βάδην 3 Μάρκου Εφη Αίολος

2009 Παμπαίδων Α' 5.000μ. βάδην 1 Παπακώστας Γιάννης Εσπερος 2004

2009 Παμπαίδων Α' 5.000μ. βάδην 2 Ντεντόπουλος Κωνσταντίνος Ολυμπιάδα

2009 Παμπαίδων Α' 3.000μ. ανωμάλου 2 Χαριτωνίδης Χάρης Κούρος

2009 Παμπαίδων Α' 300μ. 3 Αμασιάδης Πάρης Ολυμπιάδα

2009 Παμπαίδων Α' 3.000μ. 3 Κακαφώνης Αντώνης Ολυμπιάδα

2009 Παγκορασίδων Α' 2.000μ. 2 Σακκά Αλεξάνδρα Εσπερος 2004

2010 Παμπαίδων Α' 5.000μ. βάδην 1 Κραβαριώτης Σάββας Ολυμπιάδα

2010 Παμπαίδων Α' 600μ. 2 Κυδωνιάτης Ιάσων Πέλοπας

2010 Παγκορασίδων Α' 2.000μ. 1 Σακκά Αλεξάνδρα Εσπερος 2004

2010 Παγκορασίδων Α' 1.000μ. 2 Καραγιάννη Σοφία Προμηθέας

2010 Παγκορασίδων Α' 300μ. 3 Παναγοπούλου Νάνσυ Παναχαϊκή

2010 Παγκορασίδων Α' Υψος 3 Λινάρδου Αλεξάνδρα Πατραϊκή

2011 Παμπαίδων Α' 3.000μ. 2 Ιατρόπουλος Σπύρος Αθηνόδωρος

2011 Παμπαίδων Α' 5.000μ. βάδην 2 Κραβαριώτης Σάββας Ολυμπιάδα

2011 Παγκορασίδων Α' 80μ. εμπόδια 1 Γιάχου Ασημίνα Παναχαϊκή

2011 Παγκορασίδων Α' 300μ. 1 Μουρτά Δέσποινα Ολυμπιάδα

2011 Παγκορασίδων Α' 300μ. 2 Παναγοπούλου Νάνσυ Παναχαϊκή

2011 Παγκορασίδων Α' 4Χ300μ. 2 Καπερώνη Νίκη Παναχαϊκή

2011 Παγκορασίδων Α' 4Χ300μ. 2 Κυριακοπούλου Αγγελική Παναχαϊκή

2011 Παγκορασίδων Α' 4Χ300μ. 2 Παναγοπούλου Νάνσυ Παναχαϊκή

2011 Παγκορασίδων Α' 4Χ300μ. 2 Γιαννακοπούλου Χριστίνα Παναχαϊκή

2011 Παγκορασίδων Α' 4Χ80μ. 3 Γκοτσοπούλου Νίκη Ολυμπιάδα

2011 Παγκορασίδων Α' 4Χ80μ. 3 Ασημακοπούλου Δανάη Ολυμπιάδα

2011 Παγκορασίδων Α' 4Χ80μ. 3 Μουρτά Δέσποινα Ολυμπιάδα

2011 Παγκορασίδων Α' 4Χ80μ. 3 Μαντά Πολυτίμη Ολυμπιάδα

2012 Παμπαίδων Α' 5.000μ. βάδην 2 Λυκουργιώτης Μιχάλης Παναχαϊκή

2012 Παγκορασίδων Α' 1.000μ. 2 Κυδωνιάτη Βασιλική Πέλοπας

2021 Παμπαίδων Α' 4.000μ. ανωμάλου 3 Γιαννακόπουλος Γιάννης Πέλοπας

2021 Παγκορασίδων Α' 3.000μ. ανωμάλου 1 Βαλαχά Μυρτώ Πέλοπας

2022 Παγκορασίδων Α' 2.000μ. ανωμάλου 1 Βαλαχά Μυρτώ Πέλοπας

2023 Παμπαίδων Α' 3.000μ. ανωμάλου 2 Χριστόπουλος Φίλιππος Αρίων

2025 Παμπαίδων Α' 100μ. εμπόδια 1 Κασούμης Γιωργος Κούρος

2025 Παμπαίδων Α' 5.000μ. βάδην 1 Βερβερόπουλος Εμμανουήλ Εσπερος 2004

2025 Παμπαίδων Α' 5.000μ. βάδην 2 Παπαδόπουλος Φίλιππος Εσπερος 2004

2025 Παμπαίδων Α' 5.000μ. βάδην 3 Δημητρίου Δημήτρης Ολυμπιάδα

2025 Παμπαίδων Α' 2.000μ. στιπλ 3 Θεοφανόπουλος Παναγιώτης Φιλαθλητική Λέσχη Αιγίου

2025 Παγκορασίδων Α' 3.000μ. βάδην 2 Σερεμέτη Ιωάννα Αρίων

2025 Παγκορασίδων Α' 80μ. 3 Φατούρου Ευφροσύνη Ολυμπιάδα

2025 Παγκορασίδων Α' 3.000μ. βάδην 3 Κατσιαφλιάκα Δήμητρα Ολυμπιάδα

2025 Παγκορασίδων Α' 2.000μ. 3 Αγγελάτου Ανθή Πέλοπας