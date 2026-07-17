Κολυδάς: «Καυτό» διήμερο και για την Πάτρα με 40άρια - Πότε έρχεται η αλλαγή του καιρού

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από την Τρίτη
Καυτό διήμερο έρχεται Κυριακή και Δευτέρα, με τον υδράργυρο να αναμένεται ακόμα και πάνω από 40 βαθμούς τοπικά, ενώ από Τρίτη περιμένουμε πτώση της θερμοκρασίας και πιθανές βροχές κυρίως στα βόρεια.
Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ Θοδωρής Κολυδάς, ο καιρός θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες σε δύο φάσεις, καθώς για δύο με τρεις ημέρες κύμα ζέστης θα σαρώσει τη χώρα, ενώ στη συνέχεια θα έχουμε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και κάποιες βροχές στα βόρεια και κεντρικά.
Η ανάρτηση Κολυδά με τις δύο φάσεις του καιρού τα επόμενα 24ωρα
«Η προοπτική του καιρού για το επόμενο δεκαήμερο διαμορφώνεται σε δύο βασικές φάσεις. Αρχικά, η ζέστη θα επιμείνει και θα ενισχυθεί, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται έως τις αρχές της νέας εβδομάδας.
Στα ηπειρωτικά, κυρίως στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα και σε τμήματα της ανατολικής και νότιας χώρας, οι μέγιστες τιμές ενδέχεται να πλησιάσουν ή τοπικά να ξεπεράσουν τους 39-40°C. Η Λαμία και η Λάρισα εμφανίζουν το ισχυρότερο θερμικό σήμα, ενώ υψηλές τιμές προβλέπονται επίσης σε Αθήνα, Πάτρα και Ηράκλειο.
Από την Τρίτη και κυρίως το διάστημα 22-24 Ιουλίου διακρίνεται σταδιακή μεταβολή του καιρού από τα βόρεια.
Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά πρώτα στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και αργότερα στις νοτιότερες περιοχές. Παράλληλα, αυξάνονται οι πιθανότητες για βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με τη Θεσσαλονίκη να παρουσιάζει το πιο σταθερό σήμα υετού.
Οι ensemble προγνώσεις δείχνουν όχι μία απόλυτη εξέλιξη, αλλά το εύρος των πιθανών σεναρίων. Έτσι, ο πολίτης μπορεί να αξιολογεί καλύτερα τόσο την πιθανότερη πορεία του καιρού όσο και τον βαθμό αβεβαιότητας της πρόγνωσης».
Αναλυτική πρόγνωση έως και τη Δευτέρα από την ΕΜΥ
Σάββατο
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, το Σάββατο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36, στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου.
Κυριακή
Την Κυριακή περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.
Δευτέρα-Τρίτη
Υψηλές θα διατηρηθούν οι θερμοκρασίες και τις επόμενες δύο μέρες, οπότε τη Δευτέρα 20-07-26 και την Τρίτη 21-07-26 στα ηπειρωτικά θα φτάσουν κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.
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