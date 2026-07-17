Κολυδάς: «Καυτό» διήμερο και για την Πάτρα με 40άρια - Πότε έρχεται η αλλαγή του καιρού

Καυτό διήμερο έρχεται Κυριακή και Δευτέρα, με τον υδράργυρο να αναμένεται ακόμα και πάνω από 40 βαθμούς τοπικά, ενώ από Τρίτη περιμένουμε πτώση της θερμοκρασίας και πιθανές βροχές κυρίως στα βόρεια.

Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ Θοδωρής Κολυδάς, ο καιρός θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες σε δύο φάσεις, καθώς για δύο με τρεις ημέρες κύμα ζέστης θα σαρώσει τη χώρα, ενώ στη συνέχεια θα έχουμε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και κάποιες βροχές στα βόρεια και κεντρικά.



Η ανάρτηση Κολυδά με τις δύο φάσεις του καιρού τα επόμενα 24ωρα

«Η προοπτική του καιρού για το επόμενο δεκαήμερο διαμορφώνεται σε δύο βασικές φάσεις. Αρχικά, η ζέστη θα επιμείνει και θα ενισχυθεί, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να αναμένονται έως τις αρχές της νέας εβδομάδας.

Στα ηπειρωτικά, κυρίως στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα και σε τμήματα της ανατολικής και νότιας χώρας, οι μέγιστες τιμές ενδέχεται να πλησιάσουν ή τοπικά να ξεπεράσουν τους 39-40°C. Η Λαμία και η Λάρισα εμφανίζουν το ισχυρότερο θερμικό σήμα, ενώ υψηλές τιμές προβλέπονται επίσης σε Αθήνα, Πάτρα και Ηράκλειο.

Από την Τρίτη και κυρίως το διάστημα 22-24 Ιουλίου διακρίνεται σταδιακή μεταβολή του καιρού από τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει αισθητά πρώτα στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και αργότερα στις νοτιότερες περιοχές. Παράλληλα, αυξάνονται οι πιθανότητες για βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα, με τη Θεσσαλονίκη να παρουσιάζει το πιο σταθερό σήμα υετού.

Οι ensemble προγνώσεις δείχνουν όχι μία απόλυτη εξέλιξη, αλλά το εύρος των πιθανών σεναρίων. Έτσι, ο πολίτης μπορεί να αξιολογεί καλύτερα τόσο την πιθανότερη πορεία του καιρού όσο και τον βαθμό αβεβαιότητας της πρόγνωσης».