Η παράσταση "Ο Γλάρος" του Τσέχοφ στο Φρούριο Ρίου - Παίζει ο Πατρινός ηθοποιός Γιώργος Παπαπαύλου

Ένας θίασος. Τρεις ηθοποιοί. Ένα τσέλο. Η θεατρική παράσταση "Ο Γλάρος" του Άντον Τσέχοφ, σε μετάφραση Ξένιας Καλογεροπούλου και σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία Ζωής Ξανθοπούλου, έρχεται στο Φρούριο Ρίου για δύο μοναδικές παραστάσεις στις 23 και 24 Ιουλίου, στο πλαίσιο του προγράμματος 2026 του θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός».

Σε μια εποχή που επαναπροσδιορίζεται η σχέση των καλλιτεχνών με την τέχνη τους και με την επιβίωσή τους, ένας θίασος τριών ηθοποιών και ένας μουσικός αναμετρώνται με το εμβληματικό κείμενο του Τσέχοφ.

Η παράσταση, δομημένη πάνω στην αρχή του «θεάτρου μέσα στο θέατρο», μετατρέπει τη σκηνή σε ένα πεδίο υπαρξιακής σύγκρουσης. Γιατί ο Γλάρος είναι ένα έργο για το ίδιο το θέατρο, την τέχνη, τη ματαιοδοξία και την αποτυχία. Μέσα από τη δραματουργική συμπύκνωση, αναδεικνύεται η απέλπιδα προσπάθεια για επικοινωνία και το χάσμα που δημιουργεί η ηλικία και η σύγκρουση ανάμεσα στις παλαιότερες και τις νεότερες γενιές.

Επί σκηνής δύο άνδρες, μία γυναίκα και ένα τσέλο εναλλάσσουν ρόλους, αποτυπώνοντας την πιο προσωπική εξομολόγηση του δημιουργού περί αισθητικής και ζωής. Η παράσταση γίνεται ένας ζωντανός καθρέφτης για την αγωνία της ύπαρξης μέσα από τη δημιουργία, τη φθορά της καθημερινότητας και τη ζωτική ανάγκη για έκφραση απέναντι στις αδιαπραγμάτευτες ανάγκες της πραγματικότητας.

Συντελεστές

Μετάφραση: Ξένια Καλογεροπούλου

Σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία: Ζωή Ξανθοπούλου

Σκηνικά, κοστούμια, σχεδιασμών φωτισμών: Βασίλης Αποστολάτος

Μουσική: Φώτης Σιώτας

Επιμέλεια κίνησης: Μαρίζα Τσίγκα

Σύμβουλος δραματουργίας: Γιώτα Παναγή

Βοηθός σκηνοθέτη, εκτέλεση παραγωγής: Όλγα Χαραλαμποπούλου.

Ερμηνεύουν οι: Δέσποινα Κούρτη, Γιώργος Παπαπαύλου, Βασίλης Ζαφειρόπουλος.

Μουσικός επί σκηνής: Τάσος Μισυρλής

ΑΜΚΕ: ΠΥΡ

Πληροφορίες:

• Η εκδήλωση προσφέρεται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού.

• H προκράτηση θέσης είναι υποχρεωτική.

Πληροφορίες & προκρατήσεις: www.allofgreeceoneculture.gr