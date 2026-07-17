«Κέννυ και Φενού» στο Θέατρο Κρήνης στο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας

Η Θεατρική ομάδα «Εκτός Σχεδίου» και η ενότητα του Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Πάτρας, παρουσιάζουν στις 9.30 το βράδυ του Σαββάτου 18 Ιουλίου 2026 στο θέατρο της Κρήνης, την παράσταση με τίτλο «Κέννυ και Φενού».

Η παράσταση πραγματεύεται το απάνθρωπο πρόσωπο του πολέμου, τον παραλογισμό των διακρίσεων και τη δύναμη της φιλίας και της αλληλεγγύης που έρχεται κόντρα σε κάθε σύμβαση.

Ο Κέννυ κι ο Φενού είναι στρατιώτες σε έναν περίεργο πόλεμο που κρατάει για μέρες, μήνες ή και χρόνια – κανείς δεν ξέρει πια με βεβαιότητα. Ξεχασμένοι στη μέση του πουθενά, μοιάζουν να είναι τα μόνα ζωντανά πλάσματα που έχουν απομείνει στον κόσμο.

Ανήκουν σε αντίπαλες παρατάξεις: ο Κέννυ είναι «Κόκκινος» και ο Φενού «Μπλε». Παρά την παραδοσιακή έχθρα των στρατοπέδων τους, οι δυο τους ανακαλύπτουν πως έχουν πολλά κοινά και, κυρίως, πως έχουν μόνο ο ένας τον άλλον.

Τα έργο ανεβαίνει σε κείμενα και σκηνοθεσία της Αφροδίτης Φλώρου.

Παίζουν οι: Αλέξανδρος Γεροκομής, Σήφης Μανταδάκης.

Πρωτότυπη μουσική: Φίλιππος Περιστέρης Φωνή: Διονυσία Παπούλη Σκηνογραφία: Ελένη Μαραθού Φώτα-ήχος: Μάριος Χαριζάνης.

Τα «Παντρολογήματα»

Η Ομάδα «Μορφές Θεάτρου» του Συλλόγου Φίλων Καλαβρυτινών Πάτρας, παρουσίασε την Πέμπτη 16 Ιουλίου «Τα παντρολογήματα» του Νικολάι Γκόγκολ.

Οι φίλοι του ερασιτεχνικού θεάτρου παρακολούθησαν μία κωμωδία γεμάτη εκπλήξεις, με στοιχεία παραλόγου, η οποία ισορρόπησε ανάμεσα στο γέλιο και τη μελαγχολία, θυμίζοντάς μας πως ο δρόμος προς την ευτυχία είναι συχνά... μια τρελή παρεξήγηση.

Η παράσταση ανέβηκε σε σκηνοθεσία Γιώργου Δελέγκου και Κωνσταντίνου Νούλα.

Η παρακολούθηση των παραστάσεων είναι δωρεάν.