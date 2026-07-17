Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr). Μεταξύ των θεμάτων που έχουν συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη είναι η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2026. Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας live streaming, από τον σύνδεσμο: https://new.diavlos.grnet.gr/el/epresence-conference/8756

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείστε όπως συμμετάσχετε στην 14η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού

Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), στις 20 Ιουλίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, σύμφωνα τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 124 έως 129 του Ν. 5314/2026 (ΦΕΚ 103/τ.Α’/29-06-2026) «Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», για τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:



ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2017 και 2018, ήτοι των Ισολογισμών χρήσης 2017 και 2018, των Καταστάσεων

Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2017 και 2018, των Πινάκων Διάθεσης Αποτελεσμάτων 2017 και 2018, των Καταστάσεων Λογαριασμών Γενικής Εκμετάλλευσης 2017 και 2018 και των Προσαρτημάτων Ισολογισμών 2017 και 2018, σύμφωνα με τις εκθέσεις της Περιφερειακής Επιτροπής 2017 και 2018 και τις από 10-07-2026 εκθέσεις του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τα έτη 2017 και 2018.

(Σχ.: η 982/2026 (ΑΔΑ: ΨΙΟ67Λ6-3ΟΖ) απόφαση της Περιφερειακής

Επιτροπής της Π.Δ.Ε.).

(εισηγητής: Πρόεδρος Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.

κ. Μπονάνος Χαράλαμπος, Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας)

Ειδικός Αγορητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και

Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. κ. Κατσακιώρης Νικόλαος.



ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση 2ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2026.

(σχ. η 1147/2026 (ΑΔΑ: 9Λ8Χ7Λ6-ΞΛΞ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.)

(εισηγητής: Πρόεδρος Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. κ. Μπονάνος Χαράλαμπος,

Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας)

Ειδικός Αγορητής: Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Π.Δ.Ε. κ. Παπαδόπουλος Παναγιώτης



ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2026 του Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» της

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, σύμφωνα με την 20η/2026 (ΑΔΑ: Ρ7ΥΠΟΞΘΡ-Τ14) απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και την

20η/2026 (ΑΔΑ: 9ΑΨ0ΟΞΘΡ-ΔΔΚ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος.

(εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ. Ιδρύματος Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών «Η ΕΛΠΙΔΑ» της Π.Δ.Ε. κα Μανωλοπούλου Αναστασία)



ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση σύμφωνα με την KYA 43726/07.06.2019 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ ́αριθ. ΚΥΑ 87669/2019 (ΦΕΚ Β ́

4584/13-12-2019) και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15Β του Ν.5143(ΦΕΚ.161Α ́/11-10-2024):



Α) Της καταβολής του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ ανά εργαζόμενο για το έτος 2026, αντί της παροχής του ενός (1) λίτρου

γάλακτος, στους δικαιούχους υπαλλήλους Μέσων Ατομικής Προστασίας Μ.Α.Π. της Π.Ε. Ηλείας (μόνιμους και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου και Ιδιωτικού Δικαίου

Ορισμένου χρόνου).



Β) Της καταβολής αναλογίας του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ, αντίστοιχης με τους μήνες εργασίας τους, στους μόνιμους

υπαλλήλους και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου και Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου,

οι οποίοι θα καταστούν δικαιούχοι ενός (1) λίτρου γάλακτος σε ημερήσια βάση εντός του έτους 2026 κατόπιν μετάταξης,

απόσπασης, πρόσληψης, διορισμού ή ανάθεσης νέων καθηκόντων κατά το τρέχον έτος στην Π.Ε. Ηλείας.

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας της Π.Δ.Ε. κ. Κοροβέσης Νικόλαος)



ΘΕΜΑ 5ο Α) Τροποποίηση της υπ ́ αριθμ. 65/2025 (ΑΔΑ: 6ΦΜΒ7Λ6-ΟΗΩ) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε, με θέμα:

«Έγκριση δωρεάς, κατά πλήρη κυριότητα και κατοχή, ενός οχήματος-Λεωφορείο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προς το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο Πατρών Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «Η ΜΕΡΙΜΝΑ»», ως προς τον τρόπο παράδοσης του οχήματος.



Β) Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την υπογραφή της πράξης απόδοσης/παράδοσης εκ μέρους της Π.Δ.Ε. στο βιβλίο μεταβολών και κυριότητας αυτοκινήτου.

(εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. κ. Κατσακιώρης Νικόλαος)



ΘΕΜΑ 6ο Α) Έγκριση των όρων Ιδιωτικού Συμφωνητικού Δωρεάς εξοπλισμού μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της «ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ

ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ Α.Ε.». Β) Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας για την

υπογραφή του ως άνω ιδιωτικού συμφωνητικού. (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

κ. Ζαΐμης Φωκίων)



ΘΕΜΑ 7ο Καθορισμός αποζημίωσης των Περιφερειακών Συμβούλων Δυτικής Ελλάδας για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του

Περιφερειακού Συμβουλίου, της Περιφερειακής Επιτροπής και των Επιτροπών αποφασιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την παρ. 2 του

άρθρου 299 του Ν. 5314 (ΦΕΚ 103 Α ́/29-6-2026) «Κώδικας Τοπικής

Αυτοδιοίκησης».

(εισηγητής: Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

κ. Μπονάνος Χαράλαμπος)



Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου για τον τρόπο συμμετοχής σας στη συνεδρίαση (με φυσική παρουσία ή μέσω

τηλεδιάσκεψης) μέχρι και την Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026 και ώρα 10:00.

Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω υπηρεσίας live streaming.

Σελίδα μετάδοσης: https://new.diavlos.grnet.gr/el/epresence-conference/8756

Ο Πρόεδρος

Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας

Γεώργιος Παναγούλιας