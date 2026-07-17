Πάτρα-Πολύεδρο: Το πρόγραμμα της εβδομάδας 20 - 26 Ιουλίου 2026

Γεμάτο από εκδηλώσεις είναι το πρόγραμμα της εβδομάδας 20 με 26/7 στο Πολύεδρο στην οδό Κανακάρη 147 στην Πάτρα.

Από τη Δευτέρα 20 έως το Σάββατο 25-7 λειτουργεί Bazaar Βιβλίου στον κήπο του Πολύεδρου, με βιβλία όλων των θεμάτων τα περισσότερα από 1 έως 7 €.

● Πεζογραφία ● Ποίηση ● Ιστορία ● Παιδικά ● Ψυχολογία

● Φιλοσοφία ● Τέχνη ● Θέατρο ● Αρχιτεκτονική, κ. α.

Την Δευτέρα 20-7, Έκθεση φωτογραφικού υλικού από το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα στον πόλεμο της Κορέας με αφορμή την πρόσφατη παρουσίαση του βιβλίου «Όταν Ανθίζουν τα Χρυσάνθεμα» του Παναγιώτη Γκαμούρα που παρουσιάστηκε στο Πολύεδρο την περασμένη Τετάρτη.

Τετάρτη 22-7 στις 11 το πρωί, Pause Café – Pause Together

Μια νέα κοινότητα μαμάδων γεννιέται στην Πάτρα με πρωτοβουλία της Θεοδώρας Παπαναστασοπούλου, εκπαιδεύτριας εικαστικής θεραπείας και μητέρας δύο παιδιών, με στόχο να προσφέρει στις μαμάδες έναν χώρο ουσιαστικής παύσης και σύνδεσης, μέσα στη σύγχρονη απαιτητική καθημερινότητα.

Στιγμές σύνδεσης ♦ εργαστήρια έκφρασης ♦ ψυχική ευεξία.

Συζητήσεις με ειδικούς γύρω από τη μητρότητα και την οικογένεια.

Κοινές δημιουργικές εμπειρίες για μαμάδες και παιδιά.

Τα παιδιά θα έχουν τη δική τους γωνιά δημιουργικής απασχόλησης.

Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο: 2610 277342.

Σάββατο 25-7, 11 π.μ. Τα Παραμύθια της Νερομάνας – έναρξη Φεστιβάλ

Τα Παραμύθια ξεκινούν στο Πολύεδρο και… αγκαλιάζουν την πόλη.

Κυριακή 26 -7 στις 7 το απόγευμα Τα Παραμύθια της Νερομάνας στο Καστρίτσι.

*Επίσης συνεχίζεται η ομαδική εικαστική έκθεση «Αναδρομή» Διάλογος δημιουργών και χώρου μέσα στον χρόνο (45 χρόνια),

Ζωγραφική, Γλυπτική, Χαρακτική, Κατασκευές.

Συμμετέχουν οι εικαστικοί: Αγγέλου Μπάμπης, Γιαννόπουλος Χρήστος, Διονάς Βαγγέλης, Ελευθεριάδη Νίκη, Ηλιοπούλου Ειρήνη, Καλαφάτης Νίκος, Καρατζά Άννα, Καρατζά Άντζυ, Κατζουράκης Κυριάκος, Κολοκυθάς Βασίλης, Κόντογλη Τίνα, Κοροβέσης Δημήτρης, Κυριτσόπουλος Αλέξης, Μελά Εύα, Νικολάου Νίκος, Νικολοπούλου Όλγα, Παναγιωτίδης Άγγελος, Παπαγεωργίου Αντώνης, Παπαδόπουλος Γιάννης, Παπανικολάου Ηλίας, Παρίσης Γεράσιμος, Πρέσσας Νίκος, Σιαμπακούλης Γιώργος, Σιαφάκας Κώστας, Σόρογκας Σωτήρης, Σταθόπουλος Παναγιώτης, Τομαρά Άνθη, Φιλιππούση Βιργινία, Χριστοπούλου Κατερίνα.