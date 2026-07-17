Hλεία: Φωτιά στη Δροσέλη Λεχαινών

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προσπαθώντας να αποτρέψουν την περεταίρω εξάπλωση της φωτιάς
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Δροσέλη Λεχαινών, του δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης.
Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προσπαθώντας να αποτρέψουν την περεταίρω εξάπλωση της φωτιάς.
πηγή atrisnews.com/
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