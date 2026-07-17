Hλεία: Φωτιά στη Δροσέλη Λεχαινών

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προσπαθώντας να αποτρέψουν την περεταίρω εξάπλωση της φωτιάς

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προσπαθώντας να αποτρέψουν την περεταίρω εξάπλωση της φωτιάς.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Δροσέλη Λεχαινών, του δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης.

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