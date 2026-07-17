Βριλήσσια: Πονάει περισσότερο η απώλεια του σκύλου μας – Συγκλονίζει ο 66χρονος που τραυματίστηκε από επίθεση λυκόσκυλου

Στιγμές τρόμου έζησε το πρωί της Παρασκευής ένας 66χρονος στα Βριλήσσια, όταν δέχθηκε επίθεση από μεγαλόσωμο σκύλο, ενώ βρισκόταν μαζί με το μικρόσωμο κατοικίδιό του. Η επίθεση είχε τραγική κατάληξη, καθώς το σκυλάκι του άνδρα σκοτώθηκε, ενώ ο ίδιος υπέστη πολλαπλά τραύματα και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Ο 66χρονος που αναρρώνει στο σπίτι του φέροντας πολλά τραύματα, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε λίγο μετά τις 7:00 το πρωί, ενώ περπατούσε μαζί με το κατοικίδιό του επί της οδού Κύπρου, έξω από φούρνο της περιοχής. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το λυκόσκυλο, το οποίο ήταν δεμένο έξω από το κατάστημα, κατάφερε να λυθεί και κινήθηκε επιθετικά εναντίον τους.

Όπως έγινε γνωστό, η 48χρονη ιδιοκτήτρια του μεγαλόσωμου σκύλου είχε αφήσει προσωρινά το ζώο δεμένο έξω από τον φούρνο προκειμένου να πραγματοποιήσει τις αγορές της. Ωστόσο, το σκυλί απελευθερώθηκε και επιτέθηκε στον 66χρονο και το μικρόσωμο κατοικίδιό του.

Από την επίθεση, το μικρό σκυλί υπέστη θανάσιμα τραύματα και κατέληξε σχεδόν ακαριαία. Ο 66χρονος τραυματίστηκε σοβαρά από τα δαγκώματα και κατέρρευσε αιμόφυρτος στο πεζοδρόμιο. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο.

Συγκλονιστικά είναι τα λόγια του 66χρονου στο protothema.gr καθώς περιγράφει τόσο τον τρόμο της επίθεσης όσο και τον αβάσταχτο πόνο για την απώλεια του αγαπημένου του σκύλου.

«Ευτυχώς που δεν με ξεκοίλιασε το σκυλί, πραγματικά. Έχω πολλά τραύματα σε όλο μου το σώμα, πονάω αλλά πονάει η ψυχή μου περισσότερο για το σκυλάκι μας γιατί το είχαμε σαν παιδί μας κι εγώ και η σύζυγός μου. Προσπαθώ να συνέλθω από το σοκ που έχω υποστεί από το πρωί. Δεν έχουμε σταματήσει να κλαίμε κι εγώ και η γυναίκα μου. Όλα έγιναν πολύ γρήγορα, μας όρμησε το λυκόσκυλο και το σκυλάκι μας έφυγε ακαριαία. Θέλω να παρακαλέσω όσους έχουν ζώα και τα μεγαλώνουν οι ίδιοι, να είναι πιο υπεύθυνοι σαν άνθρωποι και όχι αναίσθητοι»ανέφερε χαρακτηριστικά ο 66χρονος άνδρας.