Φωκίων Ζαΐμης: «Να συμπεριληφθεί συνολικά η Δημοτική Κοινότητα Ρίου στις προβλέψεις εισαγωγής μαθητών από πυρόπληκτες περιοχές στα ΑΕΙ»

Επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με το θέμα των μαθητών-αποφοίτων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας κ. Φωκίων Ζαΐμης ενόψει και της ανακοίνωσης των φετινών βάσεων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ο κ. Ζαΐμης, επικαλούμενος τις αποφάσεις της Υπουργού Παιδείας για τον καθορισμό των δικαιούχων και τις ανακοινώσεις πως «όλα τα περιστατικά φυσικών καταστροφών που συνέβησαν μετά την ολοκλήρωση των πανελλαδικών του 2025 θα ληφθούν υπόψη αποκλειστικά για τους υποψήφιους του 2026» αναφέρει ότι από τις πυρκαγιές της Πάτρας τον Αύγουστο του 2025 επλήγησαν μεταξύ άλλων περιοχών οι Δημοτικές Κοινότητες Άνω Καστριτσίου και Κάτω Καστριτσίου του Ρίου Πατρών, ωστόσο αυτές οι περιοχές αποκλείστηκαν από την απόφαση κήρυξης σε έκτακτη ανάγκη.

Στις εν λόγω δημοτικές Κοινότητες, λειτουργούν δυο Γενικά Λύκεια, το Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών και το Γενικό Λύκειο Καστριτσίου, όπου φοιτούν αρκετοί μαθητές που διαμένουν μόνιμα στις πληγείσες περιοχές από τις φωτιές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως οι περιοχές Ρίου, Αγίου Βασιλείου, Πλατανίου κ.ο.κ.

«Ζητάμε από το Υπουργείο - και είμαι βέβαιος ότι θα γίνει πράξη – να συμπεριληφθεί στην σχετική απόφαση της κυρίας Υπουργού συνολικά η Δημοτική Ενότητα του Ρίου, ώστε το Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Πατρών και το Γενικό Λύκειο Καστριτσίου να μην είναι τα μοναδικά Λύκεια του Δήμου Πατρέων που θα εξαιρεθούν από τις ρυθμίσεις για τους πυρόπληκτους μαθητές», υπογράμμισε ο κ. Ζαΐμης.