Υπογράφηκε η διακήρυξη για την αποκατάσταση και ενίσχυση του κτηρίου του Τμήματος Μεταφορών στο Αίγιο

Οι διαδικασίες για την αποκατάσταση του κτηρίου όπου στεγαζόταν το Τμήμα Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο Αίγιο προχωρούν, με στόχο την άμεση έναρξη των απαιτούμενων εργασιών.

Έπειτα από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και έργων Βασίλη Γιαννόπουλου, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης, Χαράλαμπος Μπονάνος, οποίος έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την ολοκλήρωση του έργου χωρίς καθυστερήσεις, υπέγραψε τη διακήρυξη για τη διενέργεια του διαγωνισμού που θα αναδείξει τον ανάδοχο του έργου, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 800.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ενώ σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης η ολοκλήρωσή του προβλέπεται εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Υπενθυμίζεται ότι το κτήριο, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ποσειδώνος στο Αίγιο, χαρακτηρίστηκε επικίνδυνο βάσει σχετικής έκθεσης της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Αιγιαλείας, η οποία εκδόθηκε στις 9 Ιουνίου 2026.

Στόχος της παρέμβασης δεν είναι μόνο η άρση της επικινδυνότητας, αλλά και η συνολική επισκευή και στατική ενίσχυση του κτηρίου, ώστε να καταστεί πλήρως ασφαλές και λειτουργικό, επιτρέποντας την εκ νέου αξιοποίησή του προς όφελος των πολιτών.