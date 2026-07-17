CHERRY: Απολογισμός δράσεων και νέες προοπτικές για τη δημιουργική οικονομία της Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ), εταίρος του ευρωπαϊκού έργου CHERRY, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg Europe 2021-2027, διοργάνωσε με επιτυχία τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Πάτρα, την εκδήλωση Ανασκόπησης Αποτελεσμάτων της Κύριας Φάσης του Έργου CHERRY και το Τοπικό Θεματικό Εργαστήριο (7η συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων), αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια και συνεχίζει:

"Συμμετείχαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας, μέλη της ομάδας έργου, εμπειρογνώμονες και φορείς της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας (ΠΔΒ), με στόχο την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου και την ανταλλαγή απόψεων για τα επόμενα βήματα.

Κατά την έναρξη των εργασιών, ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας, Τάκης Παπαδόπουλος, υπογράμμισε τη σημασία της διαπεριφερειακής συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας και της καινοτομικής ικανότητας της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας. Από την πλευρά της, η Υπεύθυνη Έργου της ΠΔΕ, Σοφία Καρβέλη, παρουσίασε την πρόοδο υλοποίησης του έργου και ανέδειξε τη βαρύτητα που έχει δοθεί στη συμμετοχή των δημιουργικών επιχειρήσεων σε όλες τις δράσεις του.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα βασικά επιτεύγματα της Κύριας Φάσης του έργου CHERRY, μεταξύ των οποίων η ανάδειξη και ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων, καθώς και η δημιουργία σχετικού αποθετηρίου γνώσης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανασκόπηση της Πιλοτικής Δράσης, στο πλαίσιο της οποίας αναπτύχθηκαν Mini Business Plans βασισμένα σε επιχειρηματικές ιδέες που υποβλήθηκαν από επιχειρήσεις έπειτα από ανοιχτή πρόσκληση. Παράλληλα, παρουσιάστηκε το Μνημόνιο Καλών Πρακτικών, το οποίο αποσκοπεί στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα της ΠΔΒ.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στον ρόλο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην ενίσχυση της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας μέσω της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Παρουσιάστηκε ο τρόπος με τον οποίο τα περιφερειακά εργαλεία πολιτικής συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη συνεργασία και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για την περαιτέρω ανάπτυξή του.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Φάσης Παρακολούθησης (Follow-up Phase) του έργου CHERRY, συμβάλλοντας στη διατήρηση της συνεργασίας με τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς και στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της Πιλοτικής Δράσης και των βελτιώσεων που προωθούνται στα εργαλεία πολιτικής.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο CHERRY συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Interreg Europe 2021-2027, με επικεφαλής εταίρο την ιταλική Περιφέρεια Friuli Venezia Giulia, και έχει ως στόχο τη βελτίωση των πολιτικών που υποστηρίζουν την ανάκαμψη και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας μετά την πανδημία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο CHERRY, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.interregeurope.eu/cherry"