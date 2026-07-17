Τελετή Αναγόρευσης των Καθηγητών Cope & Kalantzis στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Επίτιμοι διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πατρών αναγορεύονται στις 24 Ιουλίου οι Mary Kalantzis και Bill Cope.

Στην ανακοίνωσή του το Πανεπιστήμιο Πατρών επισημαίνει:



"Υπάρχουν πανεπιστημιακές τελετές που τιμούν πρόσωπα. Υπάρχουν όμως και στιγμές κατά τις οποίες ένα πανεπιστήμιο τιμά κάτι βαθύτερο: τη διαδρομή των ιδεών, τη δύναμη της μνήμης και τη δυνατότητα της γνώσης να γεφυρώνει χώρες, πολιτισμούς και γενιές.Η αναγόρευση των Mary Kalantzis και Bill Cope, του Πανεπιστημίου του Ιλινόι, σε Επίτιμους Διδάκτορες του Πανεπιστημίου Πατρών (στις 24/07/2026) αποτελεί μια τέτοια στιγμή. Δεν πρόκειται μόνο για την αναγνώριση δύο κορυφαίων πανεπιστημιακών, των οποίων το έργο επηρέασε καθοριστικά τη σύγχρονη παιδαγωγική. Πρόκειται για την επιστροφή μιας μεγάλης διαδρομής στον τόπο από τον οποίο ξεκίνησε ένα μέρος της ιστορίας της.



Η Mary Kalantzis γεννήθηκε στην Ελλάδα, στην Άμπελο Ακράτας. Παιδί ακόμη ακολούθησε την οικογένειά της στην Αυστραλία, όπως χιλιάδες άλλα παιδιά της ελληνικής μεταπολεμικής μετανάστευσης. Εκεί έμαθε πολύ νωρίς ότι η ταυτότητα δεν είναι ποτέ μονοσήμαντη. Ότι μπορεί κανείς να κουβαλά δύο γλώσσες, δύο πολιτισμούς και δύο πατρίδες χωρίς να χάνει την ενότητά του. Αυτή η εμπειρία δεν υπήρξε απλώς μια προσωπική ανάμνηση· έγινε ο πυρήνας μιας ολόκληρης παιδαγωγικής αντίληψης.



Η (παραγωγική)διαφορετικότητα, οι Πολυγραμματισμοί, η δημοκρατική συμμετοχή, η δημιουργία νοήματος και ο αναστοχασμός δεν γεννήθηκαν μόνο μέσα από τη θεωρητική μελέτη. Γεννήθηκαν και μέσα από τη βιωμένη εμπειρία ενός ανθρώπου της ελληνικής διασποράς που γνώρισε από πολύ νωρίς ότι η εκπαίδευση μπορεί να γίνει χώρος συνάντησης διαφορετικών κόσμων.

Δίπλα της, σε όλη αυτή τη μακρά διαδρομή, ο Bill Cope δεν υπήρξε απλώς συνοδοιπόρος ζωής ή συνεργάτης σε ένα εκτεταμένο επιστημονικό έργο. Υπήρξε ισότιμος συνδιαμορφωτής μιας κοινής παιδαγωγικής αποστολής: της πεποίθησης ότι η γνώση αποκτά πραγματικό νόημα όταν γίνεται δημοκρατική πράξη, όταν κυκλοφορεί και διαμοιράζεται ανάμεσα στους ανθρώπους, όταν διασχίζει γλώσσες, πολιτισμούς και σύνορα και όταν επιστρέφει στις κοινωνίες ως κοινό αγαθό. Η καθοριστική συμβολή του στους Πολυγραμματισμούς, στο Learning by Design και στις σύγχρονες οικολογίες μάθησης δεν μπορεί να αποσπαστεί από αυτή τη βαθύτερη στάση. Με συνέπεια υποστήριξε την εξωστρέφεια του κοινού τους έργου, ενθαρρύνοντας τη διάδοση των ιδεών τους σε διαφορετικές χώρες, εκπαιδευτικά συστήματα και επιστημονικές κοινότητες. Χάρη και στη δική του αφοσίωση στη διεθνή διάχυση της γνώσης, οι ιδέες αυτές δεν έμειναν κλεισμένες στα πανεπιστήμια της Αυστραλίας ή της Αμερικής, αλλά απέκτησαν δημιουργική ζωή σε τόπους όπως η Ελλάδα.



Για όσους από εμάς είχαμε την τύχη να συμπορευθούμε μαζί τους επιστημονικά επί τρεις δεκαετίες, η Τελετή Επιτιμοποίησής τους έχει βαθιά προσωπική, αλλά κυρίως ερευνητική σημασία. Η συνεργασία που ξεκίνησε στην Αυστραλία δεν περιορίστηκε σε κοινές δράσεις ή συνέδρια. Υπήρξε μια συνεχής συνομιλία γύρω από το νόημα της παιδαγωγικής, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, τους Πολυγραμματισμούς, τη μάθηση ως σχεδιασμό και, τα τελευταία χρόνια, τις προκλήσεις της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι ιδέες αυτές δεν μεταφέρθηκαν απλώς στην Ελλάδα. Δοκιμάστηκαν, μετασχηματίστηκαν και απέκτησαν νέα ζωή μέσα στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.



Ίσως εδώ να βρίσκεται και το βαθύτερο νόημα του Ελληνισμού της Διασποράς. Η ελληνική διασπορά δεν είναι μόνο η ιστορία ανθρώπων που εγκατέλειψαν έναν τόπο για να δημιουργήσουν τη ζωή τους σε έναν άλλο. Είναι η ιστορία ανθρώπων που έμαθαν να ζουν δημιουργικά ανάμεσα σε δύο κόσμους, μετατρέποντας τη μνήμη σε γνώση και τη γνώση σε προσφορά. Η σχέση τους με την Ελλάδα δεν περιορίζεται στη διατήρηση της γλώσσας, των παραδόσεων ή της πολιτισμικής τους ταυτότητας. Εκφράζεται κυρίως μέσα από την επιθυμία να επιστρέψουν στην πατρίδα όσα απέκτησαν μέσα από τη συνάντησή τους με τον κόσμο. Η Mary Kalantzis ενσαρκώνει με μοναδικό τρόπο αυτή την παράδοση. Η προσωπική της διαδρομή από την Ελλάδα στην Αυστραλία δεν έγινε μόνο αντικείμενο βιογραφικής μνήμης· μετασχηματίστηκε σε μια παιδαγωγική που αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα ως δημιουργική δύναμη, τον αναστοχασμό ως προϋπόθεση της μάθησης και την εκπαίδευση ως χώρο δημοκρατικού μετασχηματισμού.



Η επικείμενη Τελετή Επιτιμοποίησης αποκτά έναν ακόμη ιδιαίτερο συμβολισμό. Δύο Πρόεδροι Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών, ο καθηγητής Χρήστος Κακλαμάνης, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, και η καθηγήτρια Ευγενία Αρβανίτη, Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, με κοινή καταγωγή από τη Λευκάδα, εισηγούνται την αναγόρευση δύο διεθνώς διακεκριμένων επιστημόνων, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική συμβολή τους τόσο στην ανανέωση της σύγχρονης παιδαγωγικής όσο και στη δημιουργική συνάντηση της εκπαίδευσης με τις ψηφιακές τεχνολογίες.



Η κοινή αυτή πρωτοβουλία υπερβαίνει τα όρια μιας τιμητικής ακαδημαϊκής διάκρισης. Συμβολίζει τη συνάντηση δύο επιστημονικών πεδίων – της Παιδαγωγικής και της Πληροφορικής – γύρω από ένα κοινό όραμα για τη μάθηση του 21ου αιώνα. Στο επίκεντρο αυτής της προσέγγισης βρίσκεται η κυβερνο-κοινωνική μάθηση, η οποία δεν αντιπαραθέτει τον άνθρωπο στην τεχνολογία, αλλά αναδεικνύει τη συμπληρωματικότητά τους. Ο άνθρωπος αποδίδει νόημα, κρίνει, δημιουργεί και αναστοχάζεται· τα υπολογιστικά συστήματα αναλύουν, ποσοτικοποιούν και επεξεργάζονται πληροφορίες. Η μάθηση αναδύεται από τον δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στην ανθρώπινη νοηματοδότηση και στην υπολογιστική επεξεργασία.



Με την από κοινού αναγόρευση της Mary Kalantzis και του Bill Cope, τα δύο Τμήματα υπογραμμίζουν ότι οι μεγάλες προκλήσεις της εκπαίδευσης δεν αντιμετωπίζονται μέσα από την απομόνωση των επιστημών, αλλά μέσα από τη γόνιμη σύγκλισή τους. Η Παιδαγωγική και η Πληροφορική συναντώνται για να υπηρετήσουν μια εκπαίδευση δημοκρατική, συμπεριληπτική, αναστοχαστική και δημιουργική, όπου η τεχνολογία λειτουργεί ως μέσο ενδυνάμωσης της ανθρώπινης μάθησης και όχι ως υποκατάστατό της.



Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει, ταυτόχρονα, ότι οι διεθνείς επιστημονικές συνεργασίες οικοδομούνται όχι μόνο πάνω στην ακαδημαϊκή αριστεία, αλλά και στη διάρκεια, στην εμπιστοσύνη και σε μια κοινότητα αξιών που επιτρέπει στις ιδέες να ταξιδεύουν, να μετασχηματίζονται και να επιστρέφουν ως κοινό αγαθό.



Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία μεταβάλλει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε, η αναγόρευση των Mary Kalantzis και Bill Cope υπενθυμίζει ότι το επίκεντρο της εκπαίδευσης παραμένει ο άνθρωπος. Η τεχνολογία διευρύνει τις δυνατότητες της μάθησης· δεν υποκαθιστά τη δημιουργία νοήματος. Η γνώση αποκτά αξία όταν γίνεται διάλογος, η διαφορετικότητα όταν γίνεται δημιουργία, η μνήμη όταν γίνεται προσφορά και η παιδεία όταν μετασχηματίζει ανθρώπους και κοινωνίες. Ίσως αυτό να είναι και το βαθύτερο μήνυμα του Ελληνισμού της Διασποράς: όχι απλώς η επιστροφή των ανθρώπων, αλλά η επιστροφή των ιδεών, εμπλουτισμένων από την εμπειρία διαφορετικών πολιτισμών και αφιερωμένων στη δημιουργία ενός κοινού μέλλοντος.



Το Πανεπιστήμιο Πατρών, τιμώντας τη Mary Kalantzis και τον Bill Cope, τιμά ταυτόχρονα αυτή τη μεγάλη διαδρομή της γνώσης. Τιμά μια Ελληνίδα της διασποράς που μετέτρεψε την προσωπική της εμπειρία σε παγκόσμια παιδαγωγική πρόταση. Τιμά τον επιστημονικό συνοδοιπόρο της που υπηρέτησε με συνέπεια την ίδια ιδέα μιας ανοιχτής, δημοκρατικής και συνεργατικής παιδείας. Και υπενθυμίζει σε όλους μας ότι η αληθινή πατρίδα της γνώσης δεν είναι μόνο ένας γεωγραφικός τόπος, αλλά η κοινότητα των ανθρώπων που συνεχίζουν να τη μοιράζονται, να την αναστοχάζονται και να την προσφέρουν στις επόμενες γενιές.



Απευθύνουμε κάλεσμα στην εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα να μας τιμήσει με την παρουσίας της στις 24/7/2027 στις 11 πμ στην αίθουσα της Πρυτανείας «Οδυσσέας Ελύτης».

Ευγενία Αρβανίτη

Καθηγήτρια

Χρήστος Κακλαμάνης

Καθηγητής

Πρόεδρος του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών

Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών



Δήλωση της Ευγενίας Αρβανίτη για την αναγόρευση



«Είχα την ιδιαίτερη τύχη να συναντήσω την Mary Kalantzis, αυτή την σπουδαία παιδαγωγό, στην πιο καθοριστική στιγμή της δικής μου επιστημονικής πορείας. Ως Κοσμήτορας του RMIT University, η Mary Kalantzis δεν υπήρξε μόνο η ακαδημαϊκή ηγέτιδα του ιδρύματος όπου εκπόνησα τη διδακτορική μου διατριβή. Υπήρξε η παιδαγωγός που μου ζήτησε να κρατήσω ένα αναστοχαστικό ημερολόγιο για τον μετασχηματισμό της δικής μου ταυτότητας. Δεν επρόκειτο για μια ακόμη ερευνητική τεχνική. Ήταν μια βαθιά παιδαγωγική άσκηση αυτογνωσίας και ευθύνης.



Το ερώτημα δεν ήταν μόνο πώς άλλαζα εγώ μέσα από την εμπειρία της ζωής και της έρευνας στην Αυστραλία. Ήταν πώς αυτή η πολιτισμική εμπειρία θα μετασχημάτιζε τον τρόπο με τον οποίο θα αντιλαμβανόμουν την εκπαίδευση, τον άνθρωπο και τη δική μου ευθύνη ως πανεπιστημιακής δασκάλας όταν θα επέστρεφα στην Ελλάδα.



Σήμερα, τριάντα χρόνια αργότερα, αντιλαμβάνομαι ότι εκείνο το αναστοχαστικό ημερολόγιο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Συνεχίζεται μέσα από κάθε ερευνητικό πρόγραμμα, κάθε συνεργασία, κάθε εκπαιδευτική καινοτομία και κάθε προσπάθεια να μεταφερθούν δημιουργικά οι ιδέες των Mary Kalantzis και Bill Cope στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Αν κάτι έμαθα από εκείνη την περίοδο, είναι ότι η ουσιαστική προσφορά του ανθρώπου της διασποράς δεν βρίσκεται μόνο στη διατήρηση της μνήμης της πατρίδας. Βρίσκεται στη μετατροπή αυτής της μνήμης σε δημιουργική επιστημονική και παιδαγωγική πράξη.»