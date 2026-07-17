Δημ. Παπαλάμπρου: «Το σπιράλ δίνει το παρών σε δομές και ιδρύματα»

Σε ανακοίνωσή του το σπιράλ τονίζει:

"Αναφερόμενος στα σοβαρά και διοικητικά προβλήματα της «Κιβωτού Αγάπης», ο παιδοχειρουργός και πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Καραμανδάνειο Βασίλης Αλεξόπουλος ανέφερε πρόσφατα πως η Πάτρα αφήνει τα παιδιά στην τύχη τους, με αφορμή την μεταφορά παιδιών σε δομές της Καρδίτσας και της Κομοτηνής.

Απαντάμε πως ορθώς έθεσε το θέμα. Όμως υπενθυμίζουμε πως κάποιοι δεν αδιαφορούν, αλλά αντιθέτως δραστηριοποιούνται. Το σπιράλ έχει συμμετάσχει διαχρονικά στην ενίσχυση της Κιβωτού και όχι μόνο, μέσω ...μέσω επιτυχημένων δράσεων των ομάδων εργασίας #εθελοντισμός και #κοινωνία του σπιράλ.

Μεταξύ άλλων:

· Διοργάνωσε για πέντε συνεχόμενα χρόνια το «Δέντρο με το Γάλα» στις αρχές κάθε χρονιάς, συγκεντρώνοντας γάλα εβαπορέ για ιδρύματα.

· Προσφέρει τρόφιμα και υλικά σε φορείς της πόλης («Φωτεινό Αστέρι», «Χέρι-Χέρι», «ΣΥΝάνθρωποι», «Helpers», «Κελάρι της Αγάπης», «Ομάδα Αλληλεγγύης του ΑΣΤΟ-Επικοινωνούμε» κ.α.).

· Συμμετέχει με δράσεις και παιχνίδι σε γιορτές της «Μέριμνας».

· Στηρίζει το «Σκαγιοπουλείο» (Παραρτήματα Προστασίας Παιδιού - μονάδα αρρένων και μονάδα θηλέων).

· Ενημερώθηκε από το σωματείο «Ίκελος» και τις δομές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, όπου και έχει υποβάλει προτάσεις.

*Ενδεικτικά επισυνάπτονται φωτογραφίες όπου φαίνεται ότι μετά την πανδημία το σπιράλ ήταν παρόν".