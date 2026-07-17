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Πύργος: 65χρονος δέχθηκε κλωτσιά στο κεφάλι μετά από παρατήρηση σε νεαρό

Πύργος: 65χρονος δέχθηκε κλωτσιά στο κεφ...

Συνέβη στο Επαρχείο

Στο νοσοκομείο του Πύργου για περαιτέρω εξετάσεις κατέληξε ένας 65χρονος άντρας που το βράδυ της Τρίτης, δέχθηκε επίθεση από νεαρό άτομο.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε στο ilialive.gr, o 65χρονος βρισκόταν στην κεντρική πλατεία Πύργου, στο λόφο του Επαρχείου, μαζί με φίλο του. Ο φίλος είχε μαζί του το σκύλο του, που έδειχνε επιθετικός με τον κόσμο γύρω του.

 
Νεαρά άτομα άρχισαν να σχολιάζουν απρεπώς την κατάσταση γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση τόσο του 65χρονου όσο και του φίλου του. Οι δύο άντρας λογομάχησαν με τους νεαρούς. Εκεί που το φραστικό επεισόδιο έδειχνε να λαμβάνει τέλος, ο ένας από τους νεαρούς - σύμφωνα πάντα με τα καταγγελόμενα - επιτέθηκε πισώπλατα στον 65χρονο καταφέρνοντας του κλωτσιά στο κεφάλι.

Μετά από αυτό οι δύο νεαροί τράπηκαν σε φυγή και κλήθηκε η Αστυνομία για την αναζήτησή των δραστών

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#tags Πύργος Επίθεση Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
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