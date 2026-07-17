Νίκη Παλληκαράκη: «Κράτησες περήφανο το παιδί μέσα σου»- O συγκινητικός επικήδειος για τη Μάρω Κοντού

Με λόγια γεμάτα συγκίνηση και σεβασμό, η Νίκη Παλληκαράκη αποχαιρέτησε την Μάρω Κοντού, εκφωνώντας έναν ιδιαίτερα συγκινητικό επικήδειο.

Η Νίκη Παλληκαράκη στον επικήδειο λόγο της για την Μάρω Κοντού εξέφρασε τη θλίψη της για τον αποχαιρετισμό, τονίζοντας ότι η Μάρω Κοντού δεν φοβήθηκε ποτέ τη ζωή ή τον θάνατο. Εξήρε το ταλέντο, την ποιότητα, το ήθος και την αξιοπρέπειά της, περιγράφοντας τη φιλία τους ως ένα από τα σπουδαιότερα δώρα της ζωής.

«Δεν φοβήθηκες ποτέ σου τον θάνατο, όπως δεν φοβήθηκες και ποτέ τη ζωή, να τη ζήσεις όπως την ήθελες. Μας έκανες όλους περήφανους όχι μόνο για το ταλέντο σου αλλά και για την ποιότητα σου, το ήθος σου και την αξιοπρέπεια σου. Από τα πιο σπουδαία δώρα της ζωής μου ήταν η φιλία που μου χάρισες. Κράτησες πάντα ζωντανό το παιδί μέσα σου. Ήσουν ένας σπουδαίος μοναδικός άνθρωπος και σ’ ευχαριστούμε για όλα» σημείωσε.