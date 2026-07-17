«Είδαμε έναν κύριο πεσμένο»: Πώς έγινε η επίθεση του σκύλου στα Βριλίσσια

Λεπτομέρειες έρχονται στο «φως» για το περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής έξω από φούρνο στα Βριλήσσια με ένα σκυλάκι να χάνει τη ζωή του και τον κηδεμόνα του να καταλήγει με τραύματα στο νοσοκομείο από επίθεση άλλου δεσποζόμενου σκύλου.

Όλα συνέβησαν έξω από φούρνο, με το ζώο που επιτέθηκε να φτάνει εκεί με την ιδιοκτήτριά του, η οποία το έδεσε έξω από το μαγαζί και μπήκε για να ψωνίσει. Αφού κατάφερε να λυθεί, επιτέθηκε τόσο σε έναν άνδρα που περνούσε από το σημείο όσο και στο σκυλί του, με αποτέλεσμα να προκαλέσει τραύματα στον άνθρωπο σε χέρια, πόδι και ώμο και να τραυματίσει θανάσιμα το ζώο του.

Η ιδιοκτήτρια του σκύλου συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.

«Είδαμε έναν κύριο πεσμένο»

Εντωμεταξύ αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι όλα έγιναν μέσα σε λίγα λεπτά:«Ακούσαμε φωνές, δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε. Βγήκαμε και είδαμε έναν κύριο πεσμένο να προσπαθεί να σώσει τον δικό του σκύλο και την ιδιοκτήτρια που ήταν σε σοκ να προσπαθεί να πάρει τον δικό της σκύλο», είπε μία γυναίκα που βρισκόταν στο σημείο. Ο μεγαλόσωμος σκύλος «ήταν δεμένος, χωρίς να το καταλάβουμε λύθηκε».