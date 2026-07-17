Coffee Island & AMMOUSA: Μια ξεχωριστή συνεργασία γεύσης με αφετηρία την Πάτρα

Η διεθνής αλυσίδα καφεστίασης Coffee Island και η πολυβραβευμένη craft μικροζυθοποιία AMMOUSA συναντιούνται σε μια ξεχωριστή συνεργασία γεύσης, που ξεκινά από την Πάτρα και φέρνει κοντά δύο κόσμους με κοινό σημείο αναφοράς την ποιότητα, τη γνώση της πρώτης ύλης και τη δημιουργική διάθεση για πειραματισμό.



Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. τα δύο brands βρέθηκαν με χαρά σε αυτήν την πρωτότυπη συνεργασία που συνδέει τον specialty καφέ με την craft μπίρα. Το γευστικό αποτέλεσμα είναι η AMMOUSA Tropical Stout (7% alc.), μια μαύρη μπίρα γεμάτη νότες καφέ, σοκολάτας και βανίλιας, στην οποία ο Single Estate Colombia Huila της Coffee Island ενσωματώθηκε αρμονικά σε μια ήδη ώριμη και βραβευμένη συνταγή. Ο specialty καφές με το ιδιαίτερο αρωματικό προφίλ από άνθος πορτοκαλιάς, σύκο και καραμέλα, έδωσε στο αποτέλεσμα βάθος, πολυπλοκότητα και έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα.

Για την ανάπτυξη του τελικού γευστικού αποτελέσματος, οι ομάδες R&D των δύο εταιρειών δούλεψαν μαζί πραγματοποιώντας δοκιμές και ανταλλάσσοντας τεχνογνωσία, ώστε να επιλεγεί ο καφές που θα αναδείξει τον χαρακτήρα της Tropical Stout, χωρίς να αλλοιώσει την ταυτότητα της συνταγής.

Η AMMOUSA Tropical Stout απέσπασε, μεταξύ άλλων, Silver Award στα Ελληνικά Βραβεία Μπίρας 2026, & Best Product στα AFFA 2026 επιβεβαιώνοντας τη δυναμική μιας πρότασης που ενώνει τον specialty καφέ με την ελληνική craft μπίρα με έναν διαφορετικό και δημιουργικό τρόπο.

Παράλληλα, τα καταστήματα Coffee Island φιλοξενούν πλέον τις ετικέτες AMMOUSA Tropical Stout και AMMOUSA English IPA με τζίντζερ, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά μια διαφορετική πλευρά της ελληνικής μικροζυθοποιίας.

Η νέα αυτή συνεργασία αποτυπώνει την κοινή προσέγγιση των δύο brands: σεβασμός στην πρώτη ύλη, δημιουργικότητα και διάθεση για νέες εμπειρίες. Για την Coffee Island, ο καφές αποτελεί διαχρονικά πεδίο αναζήτησης και έκφρασης, ενώ για την AMMOUSA η craft μπίρα είναι ένας τρόπος να δημιουργούνται γευστικές προτάσεις με χαρακτήρα και γαστρονομική αξία.



Σχετικά με την Coffee Island

Ξεκινώντας πριν από 27 χρόνια από την Πάτρα με όραμα να κατακτήσει τον κόσμο του καφέ, σήμερα η Coffee Island είναι μια παγκόσμια κοινότητα ανθρώπων με αφοσίωση όχι μόνο στον καφέ, αλλά και σε κάθε ιδέα που κάνει την καθημερινότητα μας πιο όμορφη, βιώσιμη και ποιοτική.

Με περισσότερα από 450 καταστήματα σε 50 νομούς και 92 πόλεις της Ελλάδας, καθώς και πάνω από 60 σημεία στο εξωτερικό (Κύπρος, Λονδίνο, Ελβετία, Ρουμανία, Ισπανία, Καναδάς, Αίγυπτος, Ντουμπάι, Βουλγαρία, Ιράκ, Ιορδανία, Γαλλία & Ινδία), σε 4 ηπείρους, η Coffee Island συνδυάζει την επιχειρηματική της ανάπτυξη με την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών. Μέσω της Direct Trade συνεργασίας με παραγωγούς καφέ, επεξεργάζεται 1.900 τόνους καφέ ετησίως στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της.

Απασχολεί 206 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και συνεργάζεται με περισσότερους από 390 επιχειρηματίες μέσω του συστήματος δικαιόχρησης, ενώ στο σύνολο του δικτύου της διατηρούνται πάνω από 4.600 θέσεις εργασίας. Συνεισφέρει φορολογικά στην εθνική οικονομία, επιστρέφει αξία στην ελληνική κοινωνία και δίνει ευκαιρίες ανάπτυξης σε 1.200 συνεργαζόμενες ελληνικές εταιρείες-προμηθευτές.

Η Coffee Island, με δέσμευση στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας, είναι η πρώτη ελληνική αλυσίδα καφεστίασης που δημοσιεύει ESG Report για τα έτη 2022-2023. Με οδηγούς τους στρατηγικούς πυλώνες: Άνθρωπος, Περιβάλλον, Προϊόν παραμένει αφοσιωμένη στο όραμά της για ένα καλύτερο Αύριο.