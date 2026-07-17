Παύλος Πολάκης: Αινιγματική ανάρτηση, «στον αέρα» η υποψηφιότητά του για την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Στα Σφακιά βρίσκεται ο βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης μετά την επιστροφή του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, σχολιάζοντας σιβυλλικά τις ραγδαίες εξελίξεις.

Ο κ. Πολάκης αναφέρει την ανάρτησή σου: «Στράτα μου ίδια ήσουνα και ίδια πομένεις πάντα… Και δεν χωρούν στο δρόμο μου των αλλονών κουμάντα!» προσθέτοντας: «χαιρετίσματα από Σφακιά σε όλους τους καλούς! Οι άλλοι ο,τι και αν κάνουν δεν μας αγγίζουν γιατί δείξανε και το πραγματικό τους μπόι και το ηθικό τους ανάστημα…. ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ…. ».

Η ανάρτηση του κ. Πολάκη, πάντως, έρχεται σε μια στιγμή που φουντώνουν τα σενάρια αναφορικά με την υποβολή υποψηφιότητάς του στην αυριανή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, η οποία παραμένει ανοιχτή.