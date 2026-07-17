Ανετράπη το αυτοκίνητο μεσα σε γκαράζ και εγκλωβίστηκε

Ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα σε υπόγειο γκαράζ στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός άνδρα.

Το περιστατικό συνέβη σε γκαράζ του κτιρίου της Νομικής Σχολής, στην οδό Σίνα, στο Κολωνάκι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημα ανετράπη, με τον οδηγό ή επιβάτη να εγκλωβίζεται στο εσωτερικό του.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με επτά πυροσβέστες και δύο οχήματα, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του άνδρα. Αμέσως μετά, διασώστες του ΕΚΑΒ τον παρέλαβαν τραυματισμένο και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.