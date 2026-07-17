Κυψέλη: Τι λέει ο Λέκκας για τις ρωγμές - Ποιες οι αιτίες του φαινομένου

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο καθηγητής Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του ΕΚΠΑ Ευθύμης Λέκκας σχετικά με τις ρωγμές που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης, στην περιοχή όπου εκτελούνται έργα για τη Γραμμή 4 του Μετρό. Όπως τόνισε, τα μέχρι στιγμής ευρήματα δεν δείχνουν πρόβλημα στατικής επάρκειας των κτιρίων, ωστόσο υπογράμμισε ότι η κατάσταση πρέπει να παρακολουθείται στενά.

Οι αιτίες του φαινομένου

Ο κ. Λέκκας μιλώντας στο ΕΡΤnews, διευκρίνισε ότι «τα φαινόμενα δεν συνδέονται με κάποια σεισμική δραστηριότητα», αλλά με γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και τις εργασίες διάνοιξης της σήραγγας.Όπως εξήγησε, τα προβλήματα εμφανίστηκαν μετά το περιστατικό εξόδου υλικών από το υπέδαφος κατά τη διάρκεια των εργασιών, όταν πιέσεις από τη διάνοιξη της σήραγγας οδήγησαν στην ανάδυση υλικών στην επιφάνεια, ενώ μεταξύ άλλων πρόσθεσε πως «από γεωλογικής πλευράς υπάρχουν ζητήματα που φαίνεται ότι δεν είχαν επισημανθεί στις αρχικές μελέτες».

Παράλληλα, σημείωσε ότι στην περιοχή κυριαρχεί ο αθηναϊκός σχιστόλιθος, ένας γεωλογικός σχηματισμός που έχει υποστεί αλλοιώσεις και είναι ευάλωτος σε συμπιέσεις και καθιζήσεις, ενώ υπενθύμισε ότι η περιοχή διασχίζεται από παλαιές κοίτες ποταμών, γεγονός που επηρεάζει τη συμπεριφορά του υπεδάφους.

«Οι ρωγμές δεν απειλούν τη στατικότητα»

Ο καθηγητής ανέφερε ότι οι ζημιές που έχουν διαπιστωθεί αφορούν κυρίως αποκολλήσεις στους αρμούς μεταξύ των κτιρίων και τριχοειδείς ρωγμές, οι οποίες, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, δεν θέτουν σε κίνδυνο τη στατική επάρκεια των οικοδομών.

«Οι ζημιές που έχουν παρατηρηθεί δεν θέτουν σε κίνδυνο τη στατική επάρκεια των κτιρίων» τόνισε χαρακτηριστικά ο καθηγητής προσθέτοντας πως «οι περισσότερες φθορές αφορούν αποκολλήσεις στους αρμούς μεταξύ των κτιρίων και τριχοειδείς ρωγμές.». Επιπλέον όπως είπε, οι αρμοί υπάρχουν ακριβώς για να απορροφούν τέτοιου είδους μετακινήσεις, ενώ οι μέχρι στιγμής φθορές δεν θεωρούνται κρίσιμες.

Αναγκαία η συνεχής παρακολούθηση

Ο κ. Λέκκας υπογράμμισε ότι απαιτείται συνεχής παρακολούθηση του φαινομένου με σύγχρονα όργανα και μετρήσεις, ώστε να διαπιστωθεί η εξέλιξή του και να ληφθούν, εφόσον χρειαστεί, πρόσθετα μέτρα.

«Δεν είναι ένα φαινόμενο που μας ανησυχεί, αλλά χρειάζεται στενή επιτήρηση της εξέλιξής του.» υπογράμμισε ο κ. Λέκκας επισημαίνοντας πως «απαιτείται συνεχής παρακολούθηση του φαινομένου με σύγχρονα όργανα και εργαλεία.»

Υπενθύμισε ακόμη ότι αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί κατά το παρελθόν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, κατά τη διάνοιξη σηράγγων, επισημαίνοντας όμως ότι η περίπτωση της Κυψέλης δεν παρουσιάζει μέχρι στιγμής στοιχεία που να προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία.

Έχουν διακοπεί οι εργασίες

Ο καθηγητής ανέφερε ότι οι εργασίες έχουν ήδη διακοπεί μετά το περιστατικό με την έξοδο των υλικών στην επιφάνεια, ώστε να αξιολογηθεί πλήρως η κατάσταση.

Όπως σημείωσε, η συνέχιση του έργου θα πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή και υπό τη διαρκή επίβλεψη εξειδικευμένων επιστημόνων με εμπειρία σε έργα διάνοιξης σηράγγων, ενώ παράλληλα θα συνεχιστούν οι έλεγχοι και οι μετρήσεις στα κτίρια της περιοχής.







