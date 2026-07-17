Η νέα Διοίκηση στον Αετό Ρίου

Ο Αετός Ρίου ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 15 Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και της ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας, παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου.

Η ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή των μελών στις εκλογές αποτέλεσε ένα ηχηρό μήνυμα στήριξης προς τον Σύλλογο και επιβεβαίωσε ότι ο Αετός Ρίου αποτελεί μια ζωντανή αθλητική δύναμη.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες σε όλα τα μέλη που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία.

Μετά την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών, το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε άμεσα σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Νίκος Μοίραλης

Αντιπρόεδρος: Βασίλης Μέρτικας

Γενικός Γραμματέας: Δημήτρης Μεντζάς

Ταμίας: Δημήτρης Στάϊκος

Μέλη:

Χρήστος Αρίδας

Παναγιώτης Παρασκευόπουλος

Σωτήρης Ασημακόπουλος

Νεκτάριος Μεντζάς

Ρένα Μανιά

Σέβη Μανδραγού

Στέφανος Καρβέλης

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Νίκου Μοιράλη, αναλαμβάνει τα καθήκοντά του με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ιστορία του συλλόγου, στους αθλητές, στους προπονητές, στους γονείς, στα μέλη και στους φίλους του Αετού Ρίου. Με πνεύμα ενότητας, συνεργασίας και συλλογικής προσπάθειας, θα εργαστεί με συνέπεια για την οργανωτική και αγωνιστική πρόοδο του συλλόγου, την περαιτέρω ανάπτυξη των ακαδημιών, την ενίσχυση όλων των τμημάτων και την ακόμη στενότερη σύνδεση του Αετού Ρίου με την τοπική κοινωνία.

Η νέα διοίκηση καλεί όλα τα μέλη, τους αθλητές, τους εθελοντές και τους φίλους του συλλόγου να σταθούν αρωγοί στη νέα αυτή προσπάθεια. Με ενότητα, συλλογικότητα και σκληρή δουλειά μπορούμε να πετύχουμε ακόμη περισσότερα και να οδηγήσουμε τον Αετό Ρίου ψηλότερα.

Όλοι μαζί συνεχίζουμε. Για τον Αετό Ρίου. Για τα παιδιά μας. Για το μέλλον της ομάδας μας.