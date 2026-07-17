Το 38ο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου Βετεράνων στην Πάτρα- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με επιτυχία διεξήχθησαν, την 11 - 12 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, οι 38οι Πανελλήνιοι Αγώνες Στίβου Βετεράνων Αθλητών.

Ο ΣΕΒΑΣΠάτρας συμμετείχε στους αγώνες με 40 αθλήτριες / αθλητές και κατέλαβε τη 4η θέση Πανελλαδικά. Η συγκομιδή των μεταλλίων του συνδέσμου σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες, έφτασε τα 40 (23 χρυσά, 12 αργυρά και 5 χάλκινα).

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός της συμμετοχής του Σ.Ε.Β.Α.Σ. Πάτρας στις δύο σκυταλοδρομίες 4Χ100 και 4Χ400, καταλαμβάνοντας τη πρώτη θέση και στις δύο!

Τα αποτελέσματα:

Team Name: ΣΕΒΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

Last Name First Name Age Group Event Result

ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ W35 5000m. RW 37.01.46

ΧΙΩΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ W35 Pole Vault 3.24

ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M40 Pole Vault 3.00

M40 Discus Throw 30.25

ΜΕΤΑΞΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ M50 Hammer Throw 24.66

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ65 Javelin Throw 29.34

High Jump 1.34

ΠΟΣΠΟΤΙΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ W55 Long Jump 3.25

100m. 17.04

ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ W50 High Jump 1.10

Shot Put 9.53

Javelin Throw 24.44

ΛΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M70 100m. 21.26

5000m. -

ΓΙΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ W55 Shot Put 7.19

ΚΑΤΣΙΑΦΛΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M50 Javelin Throw 34.23

ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ40 Javelin Throw 31.60

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΥΛΑΣ M50 Javelin Throw 18.57

ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M40 400m. 53.89

200m. 24.46

ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Μ50 Long Jump 4.90

ΜΠΟΥΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ M55 Javelin Throw 40.35

ΣΤΟΥΠΕΛ ΛΥΔΙΑ W35 1500m. 5:01.57

800m. -

ΠΑΧΟΥ ΑΘΗΝΑ W40 1500m. 5:30.00

5000m. 21:00.60

ΒΑΓΕΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ W50 1500m. 6:47.25

ΤΣΙΝΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ W55 1500m. 7:54.76

ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΕΛΕΝΗ W70 1500m. 9:43.26

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M55 1500m. 5:30.29

ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M45 1500m. 4:34.69

5000m. 16:47.68

ΑΠΟΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M45 1500m. 5:07.58

800m. 2:27.33

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M40 5000m. 19:26.37

ΒΡΥΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M45 5000m. 19:48.56

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ50 5000m. 22:47.64

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M60 5000m. 24:08.22

ΤΣΟΡΜΠΑΤΣΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M45 5000m. 24:47.15

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M70 5000m. 27:24.81

ΓΚΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M35 5000m. 29:54.27

ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M40 5000m. -

ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M40 5000m. -

ΤΣΟΚΑΝΑ ΙΟΥΣΤΙΝΑ W35 5000m. 25:25.06

BRINZOI DANIELA W40 5000m. 26:47.83

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M35 800m. 2:14.40

ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M80 800m. 7:33.84

ΜΙΧΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ W55 800m. 3:42.12

ΜΠΑΡΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M75 800m. -

ΣΙΝΙΓΑΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M75 5000m. 34:29.42

ΜΑΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ W45 5000m. -

ΜΑΛΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M75 Hammer Throw -

Javelin Throw -

Discus Throw -



TEAM 4Χ100 (Μ40) 54.05

ΑΠΟΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M45

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M55

ΚΑΤΣΙΑΦΛΙΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M50

ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M40



TEAM 4Χ400 (Μ35) 4:10.54

ΑΠΟΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M45

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M35

ΛΑΖΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M40

ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M40