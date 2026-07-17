Πάτρα: Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το θαλάσσιο μέτωπο

Στις 22 Ιουλίου
Με μοναδικό θέμα το θαλάσσιο μέτωπο θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας, την Τετάρτη 22 Ιουλίου.
Η σχετική πρόσκληση έχει ως εξής:
Σας καλούμε, σε δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τονΚ.Τ.Α., ν.5314/2026, Α΄ 103, την 22 α Ιουλίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο Λαδόπουλου, με το παρακάτω μοναδικό θέμα:
1. Έγκριση παραδοτέων του 2 ου Σταδίου (Προμελέτη), του Τμήματος Β της μελέτης «Ανάπλαση του Παραλιακού Μετώπου της Πάτρας (εισηγητές: Α. Αγγελής – Αρμ. Αντιδήμαρχος – Δ. Νικολάου – αρμ. Διευθυντής)
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