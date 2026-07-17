Αχαΐα- Φωτιές: Έκκληση της Πυροσβεστικής για αυξημένη προσοχή – Έλεγχοι και πρόστιμα έως 31 Οκτωβρίου

Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες στην Αχαΐα, καθώς η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται ήδη στον τρίτο μήνα της και οι καιρικές συνθήκες των επόμενων εβδομάδων εκτιμάται ότι θα αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών.

Με ανακοίνωσή της, η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αχαΐας απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα μπορεί να αποτελέσει αιτία πυρκαγιάς.

Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι η αντιπυρική περίοδος διαρκεί έως τις 31 Οκτωβρίου και καλεί τους πολίτες να ενημερώνονται καθημερινά για τον βαθμό επικινδυνότητας μέσω του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας, προσαρμόζοντας ανάλογα τις δραστηριότητές τους.

Εντατικοί έλεγχοι σε όλη την Αχαΐα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μέχρι τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου θα πραγματοποιούνται εκτεταμένοι έλεγχοι και περιπολίες για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών αλλά και για τη διαπίστωση της τήρησης των μέτρων που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για την πυροπροστασία.

Η Πυροσβεστική επισημαίνει ότι οι παραβάσεις των σχετικών διατάξεων συνεπάγονται υψηλά διοικητικά πρόστιμα, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις προβλέπονται και ποινικές κυρώσεις.

Υποχρεωτικός ο καθαρισμός οικοπέδων

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην υποχρέωση των ιδιοκτητών, επικαρπωτών, μισθωτών και υπομισθωτών να διατηρούν καθαρά τα οικόπεδα και τους ακάλυπτους χώρους καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος πρόκλησης ή ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιάς.

Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί καπνό ή φωτιά, καλείται να ενημερώσει άμεσα το 199 ή το 112, δίνοντας σαφείς πληροφορίες για το ακριβές σημείο, την κατεύθυνση της πυρκαγιάς, την ένταση του ανέμου και το είδος της βλάστησης που καίγεται.

Παράλληλα, οι πολίτες θα πρέπει να απομακρύνονται άμεσα από την επικίνδυνη περιοχή και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, διευκολύνοντας την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων