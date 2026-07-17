Νυφικό άχρωμο, σαν το νερό, για την Πολίνα Πορίσκοβα στην ιταλική λίμνη Ορτα

H 61χρονη Τσέχα καλλονή Πολίνα Πορίσκοβα παντρεύτηκε στην Ιταλία τον 63χρονο Αμερικανό κωμωδιογράφο Τζεφ Γκρίνσταιν μετά από 3 χρόνια σχέσης. Όπως ομολογεί, αισθάνθηκε πως είναι ο τύπος της από το πρώτο τους ραντεβού.

Εκείνος αναρωτιόταν εντωμεταξύ πως ένα πρώην super model ενδιαφέρθηκε για έναν φαλακρό συγγραφέα με καταστροφικό αισθηματικό προφίλ…

Πέρυσι έγινε η πρόταση γάμου στο Κάρλοβι Βάρι με ένα art deco δαχτυλίδι 100 ετών. Διάλεξαν για το γάμο τους τη λίμνη Ορτα με το μεσαιωνικό χωριό Orta San Giulio και τη θέα στο μικροσκοπικό νησάκι, κόντρα στις συνηθισμένες, κοσμοπολίτικες επιλογές των λιμνών Κόμο και Ματζόρε. Αλλωστε εκεί κατοικοεδρεύει η απίστευτα ρομαντική και εμβληματική Villa Crespi.