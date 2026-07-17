Νυφικό άχρωμο, σαν το νερό, για την Πολίνα Πορίσκοβα στην ιταλική λίμνη Ορτα

Η 61χρονη βετεράνος super model παντρεύτηκε τον Αμερικανό σεναριογράφο Τζεφ Γκρίνσταιν
H 61χρονη Τσέχα καλλονή Πολίνα Πορίσκοβα παντρεύτηκε στην Ιταλία τον 63χρονο Αμερικανό κωμωδιογράφο Τζεφ Γκρίνσταιν μετά από 3 χρόνια σχέσης. Όπως ομολογεί, αισθάνθηκε πως είναι ο τύπος της από το πρώτο τους ραντεβού.
Εκείνος αναρωτιόταν εντωμεταξύ πως ένα πρώην super model ενδιαφέρθηκε για έναν φαλακρό συγγραφέα με καταστροφικό αισθηματικό προφίλ…
Πέρυσι έγινε η πρόταση γάμου στο Κάρλοβι Βάρι με ένα art deco δαχτυλίδι 100 ετών. Διάλεξαν για το γάμο τους τη λίμνη Ορτα με το μεσαιωνικό χωριό Orta San Giulio και τη θέα στο μικροσκοπικό νησάκι, κόντρα στις συνηθισμένες, κοσμοπολίτικες επιλογές των λιμνών Κόμο και Ματζόρε. Αλλωστε εκεί κατοικοεδρεύει η απίστευτα ρομαντική και εμβληματική Villa Crespi.
Η νύφη δεν ήθελε συμβατικό λευκό νυφικό, αλλά ούτε κάτι έντονο. Προτίμησε έναν άχρωμο τόνο, σαν το νερό. Με ετικέτα House of Gilles και την υπογραφή της Chloe Mendel Corgan ήταν αέρινο, ημιδιάφανο, με χαμηλό ντεκολτέ και γεμάτο πτυχές. Όπως εξήγησε η ίδια η Πολίνα στη Vogue εμπνεύστηκε από το φόρεμα της Λορίν Χάτον στα Οσκαρ του 1975 και το γαλάζιο φόρεμα της Γκρέις Κέλι στο φιλμ «Κυνήγι του Κλέφτη». Τα μαλλιά της στολίστηκαν από λουλουδι φτιαγμένο από το ύφασμα του φορέματος. Μοναδικό της αξεσουάρ τα σκουλαρίκια που της χάρισαν οι γιοι της (από τον πρώτο της γάμο) για τα 60 της χρόνια.
Οι καλεσμένοι ήταν ντυμένοι απλά και κρατούσαν χρωματιστές ομπρελίτσες για τον ήλιο. Το πρώτο γεύμα του weekend έγινε στην trattoria Pan & Vino ενώ το δείπνο ανήμερα της τελετής στο ξενοδοχείο. Το μενού επιμελήθηκε ο Antonino Cannavacciolo των 9 αστεριών Μichelin.
Θυμίζουμε πως η Πολίνα είναι η πρώτη γυναίκα από την Κεντρική Ευρώπη που εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του Sports Illustrated (1984) και κατόπιν συνέδεσε το όνομά της με την Estee Lauder, ενώ έχει εξελιχθεί σε σύμβολο της φυσικής ώριμης ομορφιάς και της γυναικείας ενδυνάμωσης.
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