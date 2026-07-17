Πάτρα: Αναβάλλονται τα εγκαίνια του Κέντρου Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας από τη Σοφία Ζαχαράκη

Δεν θα πραγματοποιηθούν τελικά την Τρίτη 21 Ιουλίου τα προγραμματισμένα εγκαίνια του Κέντρου Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, καθώς η εκδήλωση αναβάλλεται λόγω του βεβαρυμένου προγράμματος της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της τελετής θα ανακοινωθεί με νεότερο δελτίο.

Η αναβολή αφορά μία εκδήλωση που είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Κέντρου στην Πάτρα, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας και εκπροσώπων της εκπαιδευτικής και αυτοδιοικητικής κοινότητας.

Τι είναι τα Κέντρα Καινοτομίας

Το Κέντρο Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας στεγάζεται στην Πάτρα και εντάσσεται στο εθνικό δίκτυο των 13 Κέντρων Καινοτομίας, που δημιουργούνται σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας.

Στόχος του είναι όπως επισημαίνεται να φέρει πιο κοντά τη σχολική κοινότητα με τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά ιδρύματα, την τοπική κοινωνία και τις επιχειρήσεις, δημιουργώντας ένα σύγχρονο περιβάλλον εκπαίδευσης και συνεργασίας.

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα έχουν πρόσβαση σε εργαστήρια και τεχνολογίες αιχμής, όπως:

Εκτεταμένη Πραγματικότητα (XR),

Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT),

Ρομποτική,

εργαστήρια κατασκευών (makerspaces),

διαδραστικά μαθησιακά περιβάλλοντα.

Η φιλοσοφία του θεσμού είναι η ανάπτυξη ψηφιακών και τεχνολογικών δεξιοτήτων, η ενίσχυση της δημιουργικότητας και της συνεργατικής μάθησης, με ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών στις νέες εκπαιδευτικές δυνατότητες.