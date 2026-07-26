Εορτολόγιο 26 Ιουλίου 2026: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Η Κυριακή 26 Ιουλίου 2026 είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Αγίας Παρασκευής της Μεγαλομάρτυρος, μιας από τις πιο αγαπητές Αγίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Η Αγία Παρασκευή τιμάται ιδιαίτερα από τον λαό μας για την πίστη, την καρτερία και τα θαύματα που αποδίδονται στη χάρη της.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Την ονομαστική τους εορτή έχουν:

Παρασκευή

Παρασκευούλα

Βούλα

Εύη (σε ορισμένες τοπικές παραδόσεις)

Η Αγία Παρασκευή η Μεγαλομάρτυς

Η Αγία Παρασκευή έζησε τον 2ο αιώνα μ.Χ., στα χρόνια του αυτοκράτορα Αντωνίνου. Από μικρή ηλικία αφιερώθηκε στον Χριστό και κήρυττε με θάρρος την πίστη της, παρά τους διωγμούς που αντιμετώπισαν οι Χριστιανοί εκείνη την εποχή.

Για την ομολογία της πίστης της υπέστη σκληρά βασανιστήρια και τελικά μαρτύρησε. Η Εκκλησία την ανακήρυξε Μεγαλομάρτυρα και η μνήμη της τιμάται με ιδιαίτερη ευλάβεια σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Πολλοί ναοί και ξωκλήσια είναι αφιερωμένα στην Αγία Παρασκευή, ενώ οι πιστοί την επικαλούνται ιδιαίτερα για την προστασία της υγείας και την ενίσχυση στις δυσκολίες της ζωής.