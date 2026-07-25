Εορτολόγιο 25 Ιουλίου 2026: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Το Σάββατο 25 Ιουλίου 2026 είναι αφιερωμένο στην Κοίμηση της Αγίας Άννας, μητέρας της Υπεραγίας Θεοτόκου, μιας από τις σημαντικότερες μορφές της χριστιανικής παράδοσης.

Η Αγία Άννα τιμάται ως η μητέρα της Παναγίας και η γιαγιά του Ιησού Χριστού.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Την ονομαστική τους εορτή έχουν:

Άννα

Αννούλα

Αννίτα

Ανέζα

Άννα-Μαρία

Η Αγία Άννα, μητέρα της Θεοτόκου

Η Αγία Άννα ήταν σύζυγος του Ιωακείμ και, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, για πολλά χρόνια δεν μπορούσε να αποκτήσει παιδί. Με τη θερμή προσευχή και την πίστη τους στον Θεό, ο Ιωακείμ και η Άννα αξιώθηκαν να αποκτήσουν την Παναγία, η οποία αποτέλεσε τη μητέρα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Η Εκκλησία τιμά ιδιαίτερα την Αγία Άννα για την υπομονή, την πίστη και την αφοσίωσή της. Πολλοί πιστοί προστρέχουν στη χάρη της, ιδιαίτερα οικογένειες που προσεύχονται για την απόκτηση παιδιών και για την προστασία της οικογένειας.

Η εορτή της Αγίας Άννας γιορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα σε πολλούς ναούς και μοναστήρια σε όλη την Ελλάδα.