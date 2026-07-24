Εορτολόγιο 24 Ιουλίου 2026: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Η Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 είναι αφιερωμένη στη μνήμη της Αγίας Χριστίνας της Μεγαλομάρτυρος, μιας από τις πιο γνωστές Αγίες της Χριστιανικής πίστης.

Η Αγία Χριστίνα τιμάται για τη μεγάλη της πίστη, την αφοσίωσή της στον Χριστό και το θάρρος με το οποίο αντιμετώπισε τα μαρτύρια.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Την ονομαστική τους εορτή έχουν:

Χριστίνα

Χριστιάνα

Χριστιανή

Χριστίνος

Χρίστος

Κρίστη

Κρίστα

Η Αγία Χριστίνα η Μεγαλομάρτυς

Η Αγία Χριστίνα έζησε κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, στα χρόνια των διωγμών κατά των Χριστιανών. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ήταν κόρη ενός ειδωλολάτρη άρχοντα, όμως γνώρισε τη χριστιανική πίστη και αφιερώθηκε στον Θεό.

Για την πίστη της υπέστη σκληρά βασανιστήρια, χωρίς όμως να αρνηθεί τον Χριστό. Για τον λόγο αυτό η Εκκλησία την τίμησε με τον τίτλο της Μεγαλομάρτυρος.

Η μνήμη της Αγίας Χριστίνας τιμάται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, ενώ το όνομά της παραμένει ιδιαίτερα αγαπητό και διαδεδομένο.