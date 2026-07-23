Εορτολόγιο 23 Ιουλίου 2026: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Η Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026 είναι ημέρα κατά την οποία η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Πελαγίας της Τηνίας, καθώς και άλλων Αγίων και Οσίων που έδωσαν τη μαρτυρία τους για την πίστη τους.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Την ονομαστική τους εορτή έχουν:

Πελαγία

Πελαγής

Πελάγιος

Πελαγούλα

Σε ορισμένα εορτολόγια η ημέρα συνδέεται και με άλλα ονόματα Αγίων που τιμώνται στις 23 Ιουλίου, όμως το όνομα Πελαγία είναι αυτό που έχει την πιο γνωστή γιορτή.

Η Αγία Πελαγία η Τηνία

Η Αγία Πελαγία έζησε στην Τήνο και συνδέεται ιδιαίτερα με την εύρεση της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας της Ευαγγελίστριας. Σύμφωνα με την παράδοση, η μοναχή Πελαγία είδε σε όραμα την Παναγία, η οποία της υπέδειξε τον τόπο όπου βρισκόταν θαμμένη η ιερή εικόνα.

Η ανακάλυψη της εικόνας το 1823 αποτέλεσε σημαντικό γεγονός για την Ορθοδοξία και η Αγία Πελαγία τιμάται ως πρόσωπο βαθιάς πίστης και ταπείνωσης.

Η μνήμη της αποτελεί ημέρα ιδιαίτερης ευλάβειας, ιδιαίτερα στην Τήνο, όπου πλήθος πιστών προσέρχεται κάθε χρόνο για να τιμήσει την Αγία.