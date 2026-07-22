Εορτολόγιο 22 Ιουλίου 2026: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Η Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 είναι αφιερωμένη στην Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή τη Μυροφόρο και Ισαπόστολο, μία από τις πιο αγαπητές μορφές της Χριστιανοσύνης.

Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή υπήρξε πιστή ακόλουθος του Ιησού Χριστού, στάθηκε κοντά Του στη Σταύρωση και ήταν από τις πρώτες που αξιώθηκαν να δουν τον Αναστάντα Χριστό.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Την ονομαστική τους εορτή έχουν:

Μαρία

Μαριάννα

Μαριάνθη

Μάρω

Μαρίκα

Μαρίτσα

Μάρα

Μαγδαληνή

Λίνα

(Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εορτή των παραπάνω ονομάτων μπορεί να συνδέεται και με άλλες ημερομηνίες, ανάλογα με την παράδοση και το εορτολόγιο.)

Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή

Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή καταγόταν από τα Μάγδαλα της Γαλιλαίας. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ο Χριστός την απάλλαξε από επτά δαιμόνια και από τότε αφιέρωσε τη ζωή της στη διακονία Του.

Μετά την Ανάσταση, η Μαρία η Μαγδαληνή έγινε «Απόστολος των Αποστόλων», καθώς ήταν εκείνη που ανακοίνωσε στους μαθητές το χαρμόσυνο μήνυμα ότι ο Κύριος αναστήθηκε.

Η μνήμη της τιμάται με ιδιαίτερη ευλάβεια σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, όπου ναοί και μοναστήρια είναι αφιερωμένα στο όνομά της.