Εορτολόγιο 21 Ιουλίου 2026: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Η Τρίτη 21 Ιουλίου 2026 είναι ημέρα κατά την οποία η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ακακίου, Γεωργίου, Ευγενίου, Θεοδώρου, Θεοφίλου, Ιούστου, Ματθαίου και Τροφίμου, καθώς και τη Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν τοις Αρματίου.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Στις 21 Ιουλίου δεν υπάρχει κάποιο ευρέως διαδεδομένο όνομα που να έχει την ονομαστική του εορτή. Σε ορισμένα εορτολόγια αναφέρονται ονόματα που συνδέονται με τους τιμώμενους Αγίους της ημέρας, όμως δεν αποτελούν συνηθισμένες εορτές.

Η Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Αρματίου

Η Εκκλησία τιμά την ημέρα αυτή την Παναγία για την εικόνα της που βρισκόταν στην περιοχή του Αρματίου στην Κωνσταντινούπολη. Η εορτή συνδέεται με την τιμή προς την Υπεραγία Θεοτόκο και την προστασία που αποδίδεται στη χάρη της μέσα στην ορθόδοξη παράδοση.

Η 21η Ιουλίου αποτελεί επίσης μια ημέρα μνήμης των Αγίων Μαρτύρων, οι οποίοι παρέμειναν σταθεροί στην πίστη τους και τιμώνται για το παράδειγμα της αφοσίωσης και της καρτερίας τους.