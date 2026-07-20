Εορτολόγιο 20 Ιουλίου 2026: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Η Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026 είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Προφήτη Ηλία του Θεσβίτη, μιας από τις σημαντικότερες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης.

Την ίδια ημέρα τιμάται επίσης η Ανάμνηση των εγκαινίων του Ναού του Τιμίου Προδρόμου της Μονής Στουδίου, καθώς και άλλοι άγιοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Την ονομαστική τους εορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα:

Ηλίας

Ηλίας

Λιάκος

Λιάκουρας

Λίας

Ηλιάνα

Ηλιάννα

Λιάνα

Ήλια

(Υπενθυμίζεται ότι ορισμένα ονόματα ενδέχεται να εορτάζουν και σε άλλες ημερομηνίες, ανάλογα με το τοπικό ή εκκλησιαστικό εορτολόγιο.)

Ο Προφήτης Ηλίας

Ο Προφήτης Ηλίας έζησε τον 9ο αιώνα π.Χ. και θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Ξεχώρισε για την ακλόνητη πίστη του στον αληθινό Θεό, τον αγώνα του κατά της ειδωλολατρίας και τα θαύματα που επιτέλεσε. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή, δεν γνώρισε φυσικό θάνατο, αλλά αναλήφθηκε στους ουρανούς με πύρινο άρμα, γεγονός που τον καθιστά μία από τις πιο ξεχωριστές μορφές της χριστιανικής παράδοσης.

Η γιορτή του Προφήτη Ηλία τιμάται με ιδιαίτερη λαμπρότητα σε όλη την Ελλάδα, καθώς πολλά ξωκλήσια και μοναστήρια είναι αφιερωμένα στη χάρη του, κυρίως σε κορυφές βουνών και υψώματα.