Κακλαμάνης για Μάρω Κοντού: Πάλεψε σχεδόν μόνη της δύο χρόνια με τον καρκίνο

«Μόλις αποχαιρετήσαμε μία μεγάλη Ελληνίδα θεατρίνα, έναν ωραίο άνθρωπο, μια σημαντική Ελληνίδα γυναίκα, είπε ο πρόεδρος της Βουλής και στενός φίλος της Μάρως Κοντού, Νικήτας Κακλαμάνης αρχικά και συνέχισε: «Η Μάρω, τώρα μπορώ να τα πω, πάλεψε σχεδόν δύο χρόνια μόνη της με τον καρκίνο. Μπορεί να μην μπόρεσε να τον νικήσει τελικά, αλλά έφυγε όπως ήθελε, όρθια και με αξιοπρέπεια, όπως έζησε ολόκληρη τη ζωή της. Καλό της ταξίδι» είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Στην αποκάλυψη ότι η σπουδαία ηθοποιός Μάρω Κοντού πάλευε δύο χρόνια με τον καρκίνο, προχώρησε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους.

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Με ένα θερμό χειροκρότημα, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι, εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής του τόπου και απλός κόσμος αποχαιρέτησαν σήμερα στη Μητρόπολη Αθηνών την αγαπημένη ηθοποιό Μάρω Κοντού, η οποία έφυγε από την ζωή την περασμένη Τετάρτη (15/7), σε ηλικία 92 ετών. 'Ανθρωπος δυναμικός, δημιουργικός και αεικίνητος, με αγέρωχο και νεανικό πνεύμα, υπηρέτησε με αφοσίωση την τέχνη, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη στον ελληνικό πολιτισμό και την ανάμνηση μιας γυναίκας που έζησε τη ζωή της με τους δικούς της, ασυμβίβαστους όρους.

Από το πρωί αρκετός κόσμος συγκεντρώθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία για να αποχαιρετήσει την αγαπημένη του «Ελένη Κοκοβίκου» από το «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα» (1965), την «κυρία Ρενίτσα», όπως την αποκαλούσε ο Νίκος Σταυρίδης, στα αριστουργηματικά «Κίτρινα γάντια» (1960) του Αλέκου Σακελλάριου, την πιο κομψή «Ιταλίδα στην Κυψέλη» (1968) και τόσες άλλες ηρωίδες που ενσάρκωσε η σπουδαία ηθοποιός από τότε που έκανε το ντεμπούτο της στη μεγάλη οθόνη στα τέλη της δεκαετίας του 1950 . Η οικογένειά της είχε απευθύνει παράκληση αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα», του οποίου η ηθοποιός είχε διατελέσει πρόεδρος.

Η Μάρω Κοντού υπήρξε μια από τις τελευταίες μεγάλες κυρίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και μια προσωπικότητα που τίμησε το θέατρο, την τηλεόραση και τον δημόσιο βίο με ήθος, αξιοπρέπεια και αστείρευτη δημιουργικότητα κατακτώντας μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά του κοινού.