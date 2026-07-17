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ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ

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Το Βουλκανιζατέρ που εφημερεύει την Κυριακή 19 Ιουλίου

Το Βουλκανιζατέρ που εφημερεύει την Κυρι...

Από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι

Τα καταστήματα Βουλκανιζατέρ & Εμπορίας Ελαστικών του Συλλόγου λειτουργούν καθημερινά με ενιαίο-συνεχές ωράριο (8πμ-6μμ), το Σάββατο με ενιαίο-συνεχές ωράριο (8πμ-3μμ), και κάθε Κυριακή θα υπάρχει ένα κατάστημα Βουλκανιζατέρ ανοιχτό για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από τις 9 το πρωί ως τις 3 το μεσημέρι.


Για την ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΙΟΥλΙΟΥ 2026
θα εφημερεύει το ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ:
ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΑΡΧ ΚΥΡΙΛΛΟΥ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 38

2610 331965

 

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Βουλκανιζατέρ
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Βουλκανιζατέρ
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