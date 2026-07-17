ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε ο Βασίλης Κόκκαλης- Παραδίδει την έδρα

Παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο Βασίλης Κόκκαλης. Αποχωρεί από το κόμμα και παραδίδει την έδρα του.

Η παραίτηση του Βασίλη Κόκκαλη από τον ΣΥΡΙΖΑ ακολούθησε τις αποχωρήσεις των Όλγας Γεροβασίλη, Μιλτιάδη Ζαμπάρα, Διονύση Καλαματιανού και Γιάννη Ραγκούση.

«Η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη. Είναι, όμως, καθαρή και συνειδητή, καθώς οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή προσποιούμενος ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει», αναφέρει, χαρακτηριστικά ο Βασίλης Κόκκαλης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ πια αριθμεί 13 βουλευτές, καθώς η Όλγα Γεροβασίλη δεν έχει παραδώσει ακόμη επιστολή παραίτησης στον πρόεδρο της Βουλής όπου θα δηλώνει την ανεξαρτητοποίησή της. Από την άλλη ο Βασίλης Κόκκαλης παραιτείται και θα παραδώσει την έδρα του πράγμα που σημαίνει ότι θα αντικατασταθεί από τον πρώτο επιλαχόντα στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στη Λάρισα.

Η δήλωση παραίτησης του Βασίλη Κόκκαλη

Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες της Λάρισας και με σεβασμό στην εντολή που έλαβα, αποφάσισα να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα και να παραδώσω την έδρα μου.

Η απόφαση αυτή δεν ήταν εύκολη. Είναι, όμως, καθαρή και συνειδητή, καθώς οι πολιτικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν μου επιτρέπουν να συνεχίσω στη Βουλή προσποιούμενος ότι τίποτε δεν έχει αλλάξει.

Γνωρίζω ότι αγρότες, κτηνοτρόφοι, εργαζόμενοι και άνθρωποι που βρέθηκαν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια θα αναρωτηθούν: «Έδινες τη μάχη στη Βουλή για εμάς. Πώς θα τη δίνεις από εδώ και πέρα;». Η απάντησή μου είναι απλή: Θα συνεχίσω να τη δίνω με την ίδια επιμονή, από άλλα μετερίζια, μέσα στην κοινωνία και δίπλα σε όσους αγωνίζονται για αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη.

Η χώρα χρειάζεται άμεσα επαναφορά στη θεσμική κανονικότητα, αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους δημοκρατικούς θεσμούς και ουσιαστική εξυγίανση του πολιτικού συστήματος. Χρειάζεται μια νέα πολιτική αρχή, με διαφάνεια, λογοδοσία και σεβασμό στη Δημοκρατία.

Υπήρξα πάντοτε θιασώτης ενός διευρυμένου κοινωνικού και προοδευτικού μετώπου, ικανού να ενώσει δυνάμεις και να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις στις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις της εποχής μας. Σε αυτή την κατεύθυνση θα εξακολουθήσω να εργάζομαι, χωρίς αξιώματα και χωρίς προσωπικές προϋποθέσεις.

Εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα ενημερώσω και τον πρόεδρο της Βουλής. Ευχαριστώ από καρδιάς τους πολίτες της Λάρισας για την εμπιστοσύνη και την τιμή.

Με εκτίμηση,

Βασίλης Κόκκαλης – δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω».