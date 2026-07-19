Ταξίδια: Τέλος τα μαγνητάκια - Τι παίρνουν μαζί τους οι ταξιδιώτες για σουβενίρ - Η νέα τάση που κυριαρχεί

Τα ταξίδια και τα σουβενίρ είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, καθώς ένα αντικείμενο μπορεί να κλείσει μέσα του τις αναμνήσεις ενός ολόκληρου προορισμού.

Τα μαγνητάκια αποτελούν το πιο δημοφιλές, οικονομικό και διαχρονικό αναμνηστικό στον κόσμο. Αποτελούν μια ζωντανή οπτική συλλογή των ταξιδιών σας και τον πιο εύκολο τρόπο για να διακοσμήσετε την κουζίνα σας με… αναμνήσεις.

Η νέα παγκόσμια τάση θέλει τους ταξιδιώτες να αλλάζουν συνήθειες με… αντηλιακά, ως το απόλυτο χρηστικό σουβενίρ.

Ταξίδια και προσωπική φροντίδα

Πριν από το τελευταίο της ταξίδι στο Σεούλ, η Κέιτλιν Φράνσις-Αγκνιού πέρασε εβδομάδες οργανώνοντας το πρόγραμμά της, προγραμματίζοντας στάσεις στο Olive Young, τον κορυφαίο λιανέμπορο καλλυντικών της Νότιας Κορέας. Στόχος της: να αγοράσει όσο το δυνατόν περισσότερα κορεατικά αντηλιακά μπορούσε να μεταφέρει πίσω στον Καναδά, γράφει το BBC.

Στο Λέικλαντ της Φλόριντα, η Άννα Κλαρκ ετοιμάζεται για το καλοκαιρινό ταξίδι της οικογένειάς της στην Καρταχένα. Στέλνει ένα στιγμιότυπο από το Google Maps, όπου έχει σημειώσει τη διαδρομή προς τη φαρμακευτική αλυσίδα Farmatodo. Εκεί θα αγοράσει αντηλιακά που δεν διατίθενται στις ΗΠΑ.

«Οι μέρες των ταξιδιών με αναμνηστικά μαγνητάκια φαίνεται πως έχουν περάσει. Για έναν ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων που λατρεύουν την προσωπική φροντίδα η αντηλιακή κρέμα έχει γίνει το απόλυτο αναμνηστικό των διακοπών», σύμφωνα με το ρεπορτάζ του βρετανικού μέσου ενημέρωσης.

Γιατί αντηλιακό;

Σύμφωνα με τη συμπεριφορική ψυχολόγο Κάρολιν Μερ, ενώ το μαύρισμα παλαιότερα συνδεόταν με ευεξία και αναψυχή, σήμερα το αντηλιακό θεωρείται μέρος της καθημερινής φροντίδας και της υγιούς γήρανσης.

Η κουλτούρα της περιποίησης του δέρματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτει, έχει συμβάλει στην ενίσχυση αυτής της νοοτροπίας – και στην εξοικείωση των συνειδητών καταναλωτών με καινοτόμες συνθέσεις αντηλιακών κρεμών από όλο τον κόσμο.

Το 2023, το EuroNews ανέφερε ότι το TikTok είχε μετατρέψει τα γαλλικά φαρμακεία σε τουριστικούς προορισμούς. Τρία χρόνια μετά, τα περιοδικά ομορφιάς χαρακτηρίζουν την επίσκεψη σε αυτά ως «must». Η αντηλιακή κρέμα βρίσκεται πάντα στη λίστα.

Τα πιο περιζήτητα προϊόντα προέρχονται από την περιοχή Ασίας – Ειρηνικού και τη Μεσόγειο.

Αμερικανοί τουρίστες

Πολλοί Αμερικανοί καταναλωτές στρέφονται σε ευρωπαϊκά ή ασιατικά αντηλιακά, καθώς οι κανονισμοί του FDA δεν επιτρέπουν προηγμένα φίλτρα UV.

Όπως σημειώνει δερματολόγος από τη Νέα Ορλεάνη, το αντηλιακό είναι από τα πιο σημαντικά εργαλεία πρόληψης για καρκίνο του δέρματος και την πρόωρη γήρανση. Τα προϊόντα εκτός ΗΠΑ θεωρούνται «δεκαετίες μπροστά» σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η Μελίσα έχει ήδη επισκεφτεί τη Ρώμη αυτή τη σεζόν και τώρα βρίσκεται στην Ελλάδα. Σε κάθε ταξίδι της, ανάμεσα στις λαμπερά φωτογραφίες που τραβάει σε πλακόστρωτους δρόμους, φωτογραφίζει αντηλιακές κρέμες που αγόρασε. Επιστρέφει στην πατρίδα με έως και 60 συσκευασίες. «Δεν κρατάω τις περισσότερες από αυτές», λέει στο BBC. Αντ’ αυτού, χαρίζει μεγάλο μέρος των αντηλιακών σε αγαπημένα της πρόσωπα.