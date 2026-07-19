Καύσωνας, υψηλά κόμιστρα και ατελείωτες ουρές: Πώς έχουν αλλάξει τα ταξίδια σε ευρωπαϊκούς προορισμούς

Οι εποχές που ο υπερτουρισμός ήταν η μεγαλύτερη σου ανησυχία κατά τη διάρκεια ενός καλοκαιριού στην Ευρώπη μοιάζουν πλέον μακρινή ανάμνηση.

Καθώς η περίοδος αιχμής του 2026 ξεκινά, πιθανότατα υπάρχουν πιο πιεστικές ανησυχίες: Θα φτάσω εκεί; Θα επιστρέψω πίσω; Και μπορώ να παραμείνω υγιής όσο βρίσκομαι εκεί;

«Η πραγματικότητα των ταξιδιών είναι πολύ διαφορετική τώρα», λέει η Τζούλια Λο Μπου-Σεντ, CEO της Advantage Travel Partnership και μία από τις σημαντικές προσωπικότητες της ευρωπαϊκής ταξιδιωτικής βιομηχανίας. «Αναγκαζόμαστε να λειτουργούμε σε ένα πολύ διαφορετικό γεωπολιτικό περιβάλλον και υπάρχουν μεγάλα, μακροοικονομικά ζητήματα που επηρεάζουν τα πάντα - όχι μόνο τις διακοπές αλλά τον τρόπο ζωής μας, τον καιρό, τα πάντα. Αυτός είναι πλέον ο κόσμος μας».

Πώς λοιπόν μπορείς να κάνεις τις διακοπές σου το καλοκαίρι του 2026 αξέχαστες για τους σωστούς λόγους; Το CNN ρώτησε επαγγελματίες του κλάδου πώς να πλοηγηθεί κανείς σε αυτή τη δύσκολη χρονιά ταξιδιών.

Μη φιλικοί ουρανοί

Υπάρχει ένα νέο «φάντασμα» που πλανάται πάνω από τις κρατήσεις στην Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι: οι ελλείψεις καυσίμων. Τον Μάιο, αφαιρέθηκαν 13.000 πτήσεις από τα προγράμματα παγκοσμίως, σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης αεροπορίας Cirium. Αλλά μην πανικοβάλλεστε, λέει ο Ντέντον Σινκουγκράνα, επικεφαλής αναλυτής πετρελαίου στην Dow Jones Energy.

Αν και η παγκόσμια κατάσταση του πετρελαίου είναι δύσκολη - οι προμήθειες είναι περιορισμένες παρά το ότι τα Στενά του Ορμούζ έχουν εν μέρει ξανανοίξει μετά την ειρηνευτική συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν - πιστεύει ότι μια συνολική κρίση εφοδιασμού είναι απίθανη. «Πιστεύω ότι υπήρξε ένας συνδυασμός προσαρμογών από διυλιστήρια και προμηθευτές καθώς και διαχείριση ζήτησης - οι αεροπορικές μείωσαν χωρητικότητα ή ανέστειλαν υπερατλαντικές πτήσεις. Φαινόταν σαν μια προσέγγιση “όλοι μαζί” για να διασφαλιστεί η επάρκεια καυσίμων αεροσκαφών».

Ωστόσο, προσθέτει ότι δεν έχουμε ξεφύγει εντελώς από τον κίνδυνο: «Πιστεύω ότι οι πιθανότητες μιας σοβαρής έλλειψης έχουν μειωθεί. Ωστόσο, ποτέ μη λες ποτέ. Τι θα γινόταν αν και οι δύο πλευρές τα έπαιρναν όλα πίσω και εγκατέλειπαν τις διαπραγματεύσεις και βρισκόμασταν ξανά στο σημείο μηδέν; Δεν λέω ότι θα συμβεί, αλλά μπορεί». Θα χρειαστούν τέσσερις μήνες μετά το ξανάνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για να επανέλθει ο εφοδιασμός σε κανονικά επίπεδα, προσθέτει.

Αν και η τιμή των καυσίμων αεροσκαφών έχει πέσει από τα υψηλά του Απριλίου των 122,50 δολαρίων ανά βαρέλι στα 75 δολάρια όταν μίλησε στο CNN την περασμένη εβδομάδα, παραμένει υψηλή. Αν θέλεις τις καλύτερες πιθανότητες να αποφύγεις διαταραχές, λέει ότι δεν θα ήταν κακή ιδέα να πετάξεις προς ή μέσω Ισπανίας, η οποία έχει δικά της διυλιστήρια πετρελαίου, δίνοντάς της ένα πλεονέκτημα σε σχέση με κάποιους γείτονές της που δεν το έχουν. Αυτό σημαίνει ότι είναι λιγότερο πιθανό να ακυρωθεί μια πτήση προς Ισπανία λόγω ελλείψεων καυσίμων, σύμφωνα με τον Σινκουγκράνα, ο οποίος προτείνει την Iberia ως καλή αεροπορική για ανταποκρίσεις.

Γενικά, το να πετάει κανείς προς έναν μεγάλο σταθερό κόμβο αντί για έναν εποχικό προορισμό είναι ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγει κανείς διαταραχές που σχετίζονται με καύσιμα - Ρώμη αντί για Παλέρμο, Χίθροου αντί για Μάντσεστερ - και να συνεχίζει το ταξίδι με τρένα ή πλοία αντί για ανταποκρίσεις με αεροπλάνο. Από την άλλη, δεν πιστεύει ότι το 2026 έχει αλλάξει την αεροπορία για πάντα. Το βλέπει περισσότερο ως μια ακόμη προσωρινή αναταραχή. Προβλέπει ότι οι αεροπορικές θα επενδύσουν ξανά σε προγράμματα οικονομικής αντασφάλισης που «κλειδώνουν» μελλοντικές προμήθειες καυσίμων σε σταθερή τιμή. Πρόσφατα, είχαν σε μεγάλο βαθμό εγκαταλείψει αυτή την πρακτική.

Αποφυγή ασθένειας

Ο χανταϊός. Ο νοροϊός. Ακόμη και εκείνο το κρυολόγημα που συνήθως εμφανίζεται τη στιγμή που χαλαρώνεις στις διακοπές. Η υγεία βρίσκεται στο επίκεντρο των σκέψεων πολλών ανθρώπων αυτό το καλοκαίρι - όπως συνέβη και με τη Δρ. Τζούλι Χάμοντ, όταν αποφάσισε αν θα πραγματοποιήσει τις οικογενειακές διακοπές της τον Ιούνιο στα νησιά του Πράσινου Ακρωτηρίου, όπου τουρίστες πέθαναν σε επιδημίες γαστρεντερίτιδας νωρίτερα φέτος. «Σκεφτόμασταν να ακυρώσουμε και ήμουν ανήσυχη επειδή έχω δύο αγόρια, ηλικίας τεσσάρων και ενός έτους, αλλά θα χάναμε πολλά χρήματα, οπότε τελικά πήγαμε αλλά πήραμε επιπλέον προφυλάξεις», λέει.

Για τη Χάμοντ, που θέλει να αποφύγει τα στομαχικά μικρόβια, αυτές οι επιπλέον προφυλάξεις σήμαιναν εντατικοποίηση των καθαριστικών συνηθειών. Εφοδιασμένη με αντιβακτηριακά μαντηλάκια και μπουκάλια απολυμαντικού χεριών, η ρουτίνα της ξεκινούσε ήδη στο αεροπλάνο, όπου καθάριζε τα μπράτσα των καθισμάτων, τις οθόνες και τα τραπεζάκια. Κατά την άφιξη στο ξενοδοχείο, καθάριζε το μπάνιο. «Αν κάποιος έχει στομαχικό πρόβλημα, το μπάνιο είναι το πρώτο μέρος όπου θα φανεί», λέει. «Σίγουρα καθάρισα το κάθισμα, το καζανάκι, το πόμολο και τις βρύσες». Έπλενε επίσης τα ποτήρια του δωματίου με βρασμένο νερό. «Ίσως να ήταν υπερβολικό, αλλά έχουμε αντέξει επτά μέρες μέχρι τώρα», είπε μιλώντας στο CNN από το Πράσινο Ακρωτήριο.

Έξω από το δωμάτιο του ξενοδοχείου, κουβαλούσε μαζί της αντιβακτηριακά μαντηλάκια για να καθαρίζει τραπέζια εστιατορίων, απέφευγε φρούτα και ωμά λαχανικά που δεν είχε καθαρίσει η ίδια και έλεγε όχι και στα αλλαντικά. «Είμαι σίγουρη ότι είναι εντάξει, αλλά υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος για πράγματα όπως η λιστερίωση», λέει. «Η ίδια συμβουλή ισχύει και για τον νοροϊό, πρέπει να αποφεύγεις τροφές που έχουν αγγίξει πολλοί άνθρωποι ή που μπορεί να έχουν σταγονίδια από το αναπνευστικό. Προσπάθησε να τρως φαγητά που βγαίνουν κατευθείαν από τη σχάρα». Η οικογένεια απέφυγε επίσης το νερό της βρύσης, χρησιμοποιώντας εμφιαλωμένο νερό ακόμη και για το βούρτσισμα των δοντιών. «Ξέρω ότι το παρακάναμε, αλλά με μικρά παιδιά δεν μπορείς να ρισκάρεις, και μέχρι στιγμής έχει λειτουργήσει», λέει. «Έκανα τα ίδια όταν ταξίδευα έγκυος».

Αυτές οι προφυλάξεις ίσως σε βοηθήσουν επίσης να αποφύγεις ένα «κρυολόγημα των διακοπών». Η Χάμοντ λέει ότι είναι μύθος πως το σώμα «κρυώνει και αρρωσταίνει όταν χαλαρώνει». Αντίθετα, το περιβάλλον του ταξιδιού αυξάνει την πιθανότητα έκθεσης σε ιούς. Το να σκουπίζεις επιφάνειες και να φοράς μάσκα στο αεροπλάνο είναι ο καλύτερος τρόπος αποφυγής μικροβίων, λέει. Ένα ιατρικό κιτ είναι πάντα καλή ιδέα. Ηλεκτρολύτες, αντιισταμινικά, κρέμα υδροκορτιζόνης, επιθέματα και επιδέσμους, παυσίπονα και αντιόξινα, καθώς και εντομοαπωθητικό και αντηλιακό βρίσκονται στη βαλίτσα της Χάμοντ. «Νιώθω ότι κουβαλάω όλο το φαρμακείο, αλλά είναι καλό να έχεις τα απαραίτητα πρόχειρα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί», λέει.

Και ενώ υπήρξαν πρωτοσέλιδα για τον χανταϊό και ακόμη και τον Έμπολα, κανένα από αυτά δεν αποτελεί πραγματική απειλή για τους περισσότερους ταξιδιώτες, λέει. Συμβουλεύει να ελέγχει κανείς τις ταξιδιωτικές οδηγίες και να κάνει τα απαραίτητα εμβόλια ή φαρμακευτική προετοιμασία έξι εβδομάδες πριν την αναχώρηση.

Έντονοι καύσωνες

Τα τελευταία καλοκαίρια έχουν φέρει εφιαλτικές ιστορίες από καύσωνες στην Ευρώπη, την ήπειρο με την ταχύτερη άνοδο θερμοκρασιών λόγω της κλιματικής αλλαγής. Τα τέσσερα πιο θερμά καλοκαίρια που έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη έχουν συμβεί τα τελευταία πέντε χρόνια, σύμφωνα με την Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής Copernicus, και η πάντα δημοφιλής Ιταλία πλέον αναπτύσσει ένα «τροπικό» κλίμα, σύμφωνα με τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας της χώρας.

Το 2026, η θερμοκρασία άρχισε να ανεβαίνει νωρίς. «Ο Μάιος έκλεισε με μεγάλο μέρος της δυτικής Ευρώπης να φτάνει σε θερμοκρασίες από τα μέσα των 30°C έως και πάνω από 38°C, με το Ηνωμένο Βασίλειο να καταγράφει ρεκόρ για την πιο ζεστή μέρα Μαΐου, όταν το Λονδίνο έφτασε τους 35°C περίπου», λέει ο μετεωρολόγος του CNN Τέιλορ Γουάρντ. Η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και η Γαλλία επίσης κατέγραψαν ρεκόρ θερμοκρασιών τον Μάιο, και ο Ιούνιος συνέχισε ακόμη πιο έντονα, με καύσωνες, προβλήματα στις υπηρεσίες και προειδοποιήσεις υγείας σε πολλές χώρες της δυτικής Ευρώπης.

Ο Γουάρντ προβλέπει ότι και άλλοι καύσωνες αυτό το καλοκαίρι είναι «σχεδόν αναπόφευκτοι»και λέει ότι ο έλεγχος του καιρού πριν το ταξίδι είναι απαραίτητος. «Θα είναι πιο ζεστό στην αρχή ή στο τέλος του ταξιδιού; Αν ναι, προσπάθησε να προγραμματίσεις περισσότερες υπαίθριες δραστηριότητες στις πιο δροσερές μέρες και εσωτερικές δραστηριότητες στις πιο ζεστές», λέει.

Οι υπαίθριες δραστηριότητες είναι καλύτερες τις δροσερές πρωινές ώρες - προτείνει μουσεία ή δραστηριότητες κοντά στο νερό για το απόγευμα. Όταν έκανε ένα ταξίδι σε εθνικά πάρκα στις δυτικές ΗΠΑ κατά τη διάρκεια καύσωνα, παρέμεινε στο ωράριο της Ανατολικής Ακτής ώστε το σώμα του να μην προσαρμόζεται και αξιοποίησε τα πρωινά για δραστηριότητες. «Κάναμε πολλές πεζοπορίες που ξεκινούσαν με την ανατολή (ή και πριν), ώστε να τελειώνουμε μέχρι το μεσημέρι, και περνούσαμε τα απογεύματα σε δραστηριότητες με νερό, όπως ράφτινγκ ή καγιάκ, ή πιο ήπιες δραστηριότητες με κλιματισμό», λέει.

Ίσως αξίζει να μείνεις και εκτός πόλης. «Οι πόλεις κρατούν τη ζέστη, καθώς τα κτίρια και η άσφαλτος την απορροφούν», λέει. Η ενυδάτωση είναι κρίσιμη, μην περιμένεις να διψάσεις για να πιεις νερό. Μείωσε αλκοόλ και ζάχαρη και προτίμησε φρούτα και λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Απόφυγε την άμεση έκθεση στον ήλιο (ειδικά το απόγευμα) και φόρα ελαφριά, ανοιχτόχρωμα ρούχα. «Γνώριζε τα σημάδια υπερθέρμανσης: πονοκέφαλο, ζάλη και ναυτία», λέει.

Ατελειώτες ουρές στην αναχώρηση

Το σύστημα Εισόδου-Εξόδου της ΕΕ (EES) τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο, πράγμα που σημαίνει ότι οι πολίτες εκτός ΕΕ που φτάνουν στη ζώνη Σένγκεν των 29 χωρών πρέπει πλέον να δίνουν βιομετρικά στοιχεία. Οι ουρές για την καταχώριση των δεδομένων, τη φωτογράφιση και τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων έχουν προκαλέσει μεγάλες καθυστερήσεις σε ορισμένα σημεία. Η έξοδος από τη ζώνη Σένγκεν και ο έλεγχος κατά την αναχώρηση είναι εξίσου χρονοβόροι, και πολλοί ταξιδιώτες έχουν χάσει τις πτήσεις επιστροφής τους. «Οι σκηνές ήταν αρκετά χαοτικές σε κάποια αεροδρόμια», λέει η Λο Μπου-Σεντ, προσθέτοντας ότι αυτό «επηρεάζει σοβαρά» την εμπιστοσύνη των ταξιδιωτών.

Η ανταποκρίτρια του CNN Κλαρίσα Γουάρντ το ξανασκέφτεται να κάνει οικογενειακές διακοπές αυτό το καλοκαίρι, μετά από μεγάλες ουρές σε πτήση από τη Λισαβόνα προς το Λονδίνο τον περασμένο μήνα. Έφτασε στις 09:00 για πτήση στις 11:00, μόνο με χειραποσκευή, αλλά μετά από πάνω από μία ώρα στην ουρά του EES για την έξοδο από τη Σένγκεν, έχασε την πτήση της. «Έχω δει εξαιρετικά μεγάλες ουρές κατά την άφιξη σε Άμστερνταμ, Ρουμανία, Ισπανία και αλλού, αλλά ήταν η πρώτη φορά που είδα τόσο μεγάλη ουρά για έξοδο και η πρώτη φορά που έδωσα δακτυλικά αποτυπώματα για να φύγω», λέει. Η εμπειρία την έχει κάνει να διστάζει να κλείσει καλοκαιρινές οικογενειακές διακοπές. «Ως μητέρα τριών παιδιών, με γεμίζει άγχος η σκέψη να περιμένω σε ουρές πολλών ωρών».

Όσοι εγκλωβίζονται σε ουρά εξαρτώνται από τις αεροπορικές εταιρείες για επανακράτηση, καθώς η ταξιδιωτική ασφάλιση δεν καλύπτει τέτοιες περιπτώσεις, λέει ο Τιμ Ράιλι, πρόεδρος της UK Travel Insurance Association και διευθύνων σύμβουλος της True Traveller. Το Airports Council International, που εκπροσωπεί τις παγκόσμιες αρχές αεροδρομίων, έχει προειδοποιήσει ότι η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί τις επόμενες εβδομάδες και έχει καλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να αναστέλλουν το EES όταν χρειάζεται και να εφαρμόζουν ευελιξία.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε στο CNN ότι το EES «λειτουργεί καλά σχεδόν σε όλα τα σημεία συνοριακού ελέγχου». Οι κανόνες εφαρμογής επιτρέπουν ευελιξία, συμπεριλαμβανομένης της προσωρινής παύσης του συστήματος σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ανέφεραν. Η Ελλάδα είχε αφήσει στο παρελθόν να εννοηθεί ότι θα αναστέλλει την καταχώριση τουλάχιστον μέχρι το φθινόπωρο για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά ούτε ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού ούτε εκπρόσωπος της ΕΕ επιβεβαίωσαν αν αυτό ισχύει. Το ίδιο ίσχυσε και για την Πορτογαλία.

Συνολικά, από τον Οκτώβριο του 2025, έχουν καταγραφεί σχεδόν 90 εκατομμύρια είσοδοι και έξοδοι μέσω του EES, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της ΕΕ. Περίπου 40.000 άτομα δεν επετράπη να εισέλθουν, συμπεριλαμβανομένων 1.000 που θεωρήθηκαν απειλή για την ασφάλεια. Επειδή τα σημεία συμφόρησης στους ελέγχους συνόρων μπορεί να είναι απρόβλεπτα, η Λο Μπου-Σεντ είπε ότι είναι καλύτερα να θεωρεί κανείς δεδομένες τις ουρές. «Υπάρχουν συγκεκριμένα αεροδρόμια και συγκεκριμένα σημεία συμφόρησης σε ορισμένες ώρες. Δεν είναι παντού και δεν είναι συνεχώς χαοτικά», λέει.

Μόλις περάσεις τον έλεγχο ασφαλείας, προτείνει να παραλείψεις τα duty-free ή το φαγητό και να πας κατευθείαν στην πύλη. Ακόμα κι αν έχεις μόνο χειραποσκευή, να φτάνεις τρεις ώρες πριν την πτήση (όπως προτείνουν πολλές αεροπορικές). Αν πετάς μέσω μεγάλου κόμβου με βασική αεροπορική - όπως η Aegean στην Αθήνα ή η KLM στο Άμστερνταμ - θα υπάρχουν γκισέ check-in ανοιχτά όλη μέρα.

Κατά την είσοδο στη Σένγκεν, η Λο Μπου-Σεντ προτείνει να κατευθύνεσαι όσο πιο γρήγοραγίνεται στο σημείο ελέγχου. Σε πρόσφατο ταξίδι στη Μαδρίτη, κατάφερε να κάνει εγγραφή σε κιόσκι αμέσως μετά την αποβίβαση, ώστε να περάσει κατευθείαν στις ηλεκτρονικές πύλες. «Συνηθίζεις έναν διαφορετικό τρόπο ταξιδιού», λέει. «Καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι ανησυχούν, αλλά δεν αξίζει να χάσεις τις διακοπές σου για αυτό. Μην αποθαρρύνεσαι από τις φωτογραφίες».

Ισχυρά «ρεύματα» στις θάλασσες

Οι κρουαζιέρες έχουν βρεθεί στα πρωτοσέλιδα φέτος, από ανησυχίες για τον χανταϊό μέχρι ένα ξέσπασμα νοροϊού που οδήγησε τις αρχές στο Μπορντό να απαγορεύσουν την αποβίβαση επιβατών από πλοίο της Ambassador Cruise Line τον Μάιο. (Το πλοίο Caribbean Princess της Princess Cruises είχε επίσης έξαρση στη Φλόριντα τον Απρίλιο.)

Όμως ο ειδικός στις κρουαζιέρες Ματ Θίεμαν από την Everbliss Vacations λέει ότι δεν είναι δεδομένο πως θα αρρωστήσεις, ακόμη κι αν υπάρχουν ιοί στο πλοίο. «Σκούπισε με αντισηπτικά όλα όσα θα αγγίξεις μόλις επιβιβαστείς» - από το χερούλι της μπαλκονόπορτας μέχρι τα συρτάρια, λέει. Και να προσέχεις τι αγγίζεις έξω από την καμπίνα σου, για παράδειγμα τα κιγκλιδώματα στις σκάλες. «Η γυναίκα μου κόλλησε επιπεφυκίτιδα σε μια κρουαζιέρα», λέει. «Αγγίζεις κάτι, τρίβεις το μάτι σου και μεταφέρεις τη μόλυνση».

Οι μπουφέδες μπορούν να είναι εστίες μικροβίων, αλλά δεν είναι οι μόνες επιλογές φαγητούστο πλοίο - προτίμησε εστιατόριο με σερβιτόρους, ακόμη και για πρωινό, συμβουλεύει. Αν πας σε μπουφέ, πλύνε καλά τα χέρια σου πριν μπεις και χρησιμοποίησε αντισηπτικό πριν φας. Τέλος, αν είσαι ανοσοκατεσταλμένος ή σε ομάδα υψηλού κινδύνου, προτείνει να μιλήσεις με το προσωπικό. «Ο πεθερός μου είχε μεταμόσχευση πνεύμονα και του είπαν ότι δεν μπορεί να ρισκάρει να ξαναφάει σε μπουφέ - έτσι, σε ένα θέρετρο, μιλήσαμε με τον μετρ και του ετοίμασαν πιάτο από την κουζίνα».

Και τονίζει ότι η ταξιδιωτική ασφάλιση είναι απαραίτητη. «Έχουμε ετήσιο συμβόλαιο, αλλά όταν η γυναίκα μου έπαθε επιπεφυκίτιδα κόστισε 220 δολάρια η επίσκεψη στον γιατρό και πάνω από 300 δολάρια η αλοιφή. Ένας πελάτης πλήρωσε 580 δολάρια για αναπνευστική λοίμωξη. Ο κόσμος δεν συνειδητοποιεί πόσο ακριβή είναι η ιατρική περίθαλψη πάνω σε πλοίο».

Ένας δύσβατος δρόμος μπροστά

Όλη αυτή η αβεβαιότητα αλλάζει τις ταξιδιωτικές συνήθειες. Η Λο Μπου-Σεντ σημειώνει ότι οι άνθρωποι κάνουν κρατήσεις πιο κοντά στην ημερομηνία ταξιδιού - τέσσερις στους δέκα οριστικοποιούν τα σχέδιά τους 10-12 εβδομάδες πριν την αναχώρηση, σε σύγκριση με 10% πριν από την πανδημία. Τα πακέτα all-inclusive κερδίζουν επίσης σταθερά σε δημοτικότητα. Αυτό είναι κατανοητό - από τη στιγμή που τα ταξίδια προς τη Μέση Ανατολή μειώθηκαν με την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, οι κρατήσεις ξενοδοχείων στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 37%, σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας κρατήσεων Hotelplanner, και οι μέσες τιμές διανυκτέρευσης για το καλοκαίρι έχουν αυξηθεί κατά 42%.

Σε έναν αβέβαιο κόσμο, η πληρωμή μιας σταθερής τιμής δεν έχει φανεί ποτέ πιο ελκυστική. Αλλά στο τέλος, συνήθως αξίζει τον κόπο. Η Λο Μπου-Σεντ θυμάται ένα πρόσφατο επαγγελματικό συνέδριο στη Μαδρίτη που της έφτιαξε τη διάθεση. «Είχαμε ήλιο ανάμεσα στις συναντήσεις», λέει. «Το να κάθεσαι έξω σε ένα καφέ, βλέποντας τον κόσμο να περνά, σου θυμίζει γιατί οι διακοπές σημαίνουν τόσα πολλά για τους ανθρώπους».