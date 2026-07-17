Όταν… κουράζεσαι να μετράς παραλίες! Τετραήμερο island hopping στις Βόρειες Σποράδες με ιστιοπλοϊκό

Ένα ήσυχο, eco -style διακοπών καθιερωμένης γυναικοπαρέας σε απόκοσμες ακρογιαλιές για την πλειοψηφία των παραθεριστών

Πρόταση για… ζιγκ- ζαγκ στο Βόρειο Αιγαίο: Επιβεβαιώνουμε ως πιστή και αδιαίρετη, καλοκαιρινή γυναικοπαρέα παλιών αρσακειάδων τα προνόμια του λεγόμενου island hopping και της χαράς του yachting στις Σποράδες. Αν αποζητάτε ήρεμες και ανεπιτήδευτες διακοπές (χωρίς αυτοκίνητο και κρατήσεις σε trendy beach στέκια) εδώ θα βρείτε τον παράδεισό σας. Μιλάμε για ένα ξεχωριστό οικοσύστημα με πευκοδάση σαν «χαλιά», τιρκουάζ κρυστάλλινα νερά, βραχώδη υψώματα και σπηλιές. Ο «πριβέ» χαρακτήρας στις παραλίες, οι οποίες διαδέχονται η μια μετά την άλλη ως απάτητες φυσικές πισίνες, δεν μπορεί παρά να ενθουσιάσει κάθε φυσιολάτρη.

Επιλέξαμε το μόνιμο τετραήμερο πρόγραμμα της escapeway.gr με τον expert ιστιοπλόο Γιάννη Βαΐτση στο τιμόνι και ανταμειφθήκαμε. Καταρχήν ανακαλύψαμε πως οι Σποράδες αποτελούν ένα σύμπλεγμα 24 νησιών και νησίδων, ιδανικό για οικολογικό τουρισμό. Επισκεφθήκαμε Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόννησο, Περιστέρα, Τσουγκριά βουτώντας σε ένα «μπουκέτο» θαλασσινών κολπίσκων. Σηκώσαμε πανιά (τουλάχιστον οι πιο δραστήριες βοηθοί του captain), μπήκαμε σε ξωκλήσια και χαλαρώσαμε σε βραδινές εξορμήσεις στα λιμάνια. Αποφύγαμε την πολυκοσμία στις Κουκουναριές και στα σημεία -σκηνικά του «Μama mia» όπου αστράφτουν τα κινητά τηλέφωνα. Σας λέει κάτι το κολύμπι (μεταξύ άλλων) σε Χόβολο, Φτελιά, Πάνορμο, Αμάραντο, Στάφυλο, Σπαρτίνες, Μηλιά, Τζόρτζη γυαλό, Ναυάγιο, Κοκκαλιά, Αγία Βάσω;

Η Σκιάθος μάλλον μας απογοήτευσε οικιστικά ως χώρα- λιμάνι, ήταν όμως γεμάτη ενέργεια και κόσμο. Τουριστικά φασαριόζικη με αμέτρητα εμπορικά καταστήματα και επιχειρήσεις εστίασης, αποδείχθηκε μια θορυβώδης περαντζάδα με πολλούς Αγγλους και Ιταλούς τουρίστες. Πολλοί φθάνουν εύκολα εδώ αεροπορικώς και ενθουσιάζονται με τις διάσημες αμμουδιές και τα καταπράσινα τοπία της. Δυστυχώς λόγω ανέμου χάσαμε την επίσκεψη στην πολυφωτογραφημένη παραλία «Λαλάρια». Συστήνουμε πάντως ανεπιφύλακτα δείπνο στο παραλιακό, ψαροφαγικό εστιατόριο «Μπακάλικο».

Σκιάθος

Η Σκόπελος διέθετε «χρώμα» και φροντισμένη ομοιομορφία. Ανηφορικά σοκάκια, κεραμιδένιες στέγες, μικρές αυλές και εντυπωσιακά μεγάλο λιμάνι. Επίσης «ίχνη» βυζαντινά, ενετικά, οθωμανικά και εναλλαγές στα καπετανόσπιτα. Μην χάσετε το απόλυτο best seller της σκοπελίτικης τυρόπιτας στο ιστορικό μαγαζί «Μιχάλης» αλλά και το βραδινό ποτό στην πανοραμική «Scala» αργά το βράδυ.

Σκόπελος

Η λιγότερο κοσμική Αλόννησος αποδείχθηκε η αποκάλυψη της εκδρομής. Γραφική, γαλήνια και αραιοκατοικημένη διαθέτει μια σπάνια αυθεντικότητα. Στο Χωριό στο λόφο θα ευχαριστηθείτε το δειλινό και τις τσάρκες σε χαλαρωτικά στέκια. Ψωνίσαμε τόνο σε βαζάκια, θαυμάσαμε τις εκπληκτικές παραδοσιακές στολές, πήγαμε στο Λαογραφικό Μουσείο με τα κειμήλια από την εποχή των πειρατών και τα ναυάγια. Το σκάφος άραξε σε Στενή Βάλα και Πατητήρι όπου όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους… Το νησί έχει έμβλημα το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Φώκιας.

Αλόννησος

Τέλος να επισημάνουμε πως ξεκινήσαμε το ταξίδι από το Αχίλλειο – ώστε να μην φτάσουμε οδικώς στο Βόλο- και πως η τελευταία μας διανυκτέρευση έγινε στο- μοναχικό και άγνωστο στο ευρύτερο κοινό- Παλιό Τρίκερι Μαγνησίας. Χάρη στο «know how» του έμπειρου θαλασσόλυκου αρχηγού της ομάδας αναμφίβολα αποφύγαμε κακοτοπιές, υπερτιμημένα μέρη και καιρικά τερτίπια.