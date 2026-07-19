Τι σημαίνουν οι σημαίες των ναυαγοσωστών στις παραλίες και ποια σε ενδιαφέρει περισσότερο

Μήπως να βλέπαμε τι σημαίνει κάθε χρώμα;
Και να μη θες να δεις του ναυαγοσώστες σε μια οργανωμένη παραλία, είναι δύσκολο καθώς κάθονται σε έναν πύργο με ρούχα που φέρουν διακριτικά και είναι ερυθρόλευκα.
Βάζω ωστόσο, στοίχημα πως οι περισσότεροι δεν έχουμε δει τις σημαίες που υπάρχουν σε αυτόν τον πύργο ή εκείνη που είναι αναρτημένη την όποια στιγμή.
Το ωράριο των ναυαγοσωστών
Η κολυμβητική περίοδος στην Ελλάδα αρχίζει την 1η Ιουνίου και διαρκεί πέντε μήνες, δηλαδή έως τον Οκτώβριο. Κατά τη διάρκεια αυτής, είναι υποχρεωτική η παρουσία ναυαγοσώστη σε οργανωμένες και πολυσύχναστες παραλίες.
Βάσει των κανονισμών της Διεθνούς Ναυαγοσωστικής Ομοσπονδίας το ελάχιστο ωράριο είναι 8 ώρες την ημέρα και συνήθως από τις 10.00 έως τις 18.00. Στις πολυσύχναστες περιοχές οι ώρες είναι περισσότερες (09.00 με 19.00 ή 08.00 με 20.00), με τον Δήμο ή τη Λιμενική Αρχή να αποφασίζει για την επέκταση.
Ο αριθμός των ναυαγοσωστών -που διαθέτουν πιστοποιήσεις- σε κάθε παραλία καθορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 71/2020 και εξαρτάται από το μήκος της παραλίας. Συνιστάται να υπάρχει τουλάχιστον ένας ανά 200 μέτρα. Όταν υπάρχουν τουλάχιστον 3, πρέπει να προσλαμβάνεται και ένας συντονιστής επόπτης.
Τον ακριβή αριθμό ναυαγοσωστών ανά παραλία τον “βγάζει” τριμελής επιτροπή που συγκροτούν μέλη της Λιμενικής Αρχής, του Δήμου και της Υγειονομικής Υπηρεσίας.
Όλοι εργάζονται καθημερινά, συμπεριλαμβανομένων των σαββατοκύριακων και των αργιών από την 1η Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου.
Πάμε τώρα και στις σημαίες τους.
Οι σημαίες του ναυαγοσώστη και η σημασία τους
Μεταξύ όσων οφείλει να έχει κάθε ναυαγοσώστης στον πύργο του, είναι κάποιες σημαίες που έχουν να σου πουν κάτι σημαντικό. Για αυτό και είναι καλό να στρέφουμε όλοι το βλέμμα μας προς αυτές, πριν μπούμε στη θάλασσα.
Οι σημαίες λειτουργούν σαν… φανάρια καθώς σύμφωνα με το διεθνές σύστημα δείχνουν το επίπεδο κινδύνου στη θάλασσα και καθοδηγούν τους λουόμενους.
- Η πράσινη δηλώνει ότι η θάλασσα είναι ήρεμη και άρα επιτρέπεται το κολύμπι.
- Η κίτρινη δηλώνει ότι υπάρχει σχετικός κίνδυνος, άρα μπαίνεις στη θάλασσα με προσοχή και δική σου ευθύνη.
- Η κόκκινη δηλώνει ότι απαγορεύεται η κολύμβηση, καθώς οι συνθήκες είναι επικίνδυνες.
- Η μαύρη -που είναι σπάνια στους πύργους ναυαγοσωστών της Ελλάδας- δηλώνει την ύπαρξη καρχαρία.
Η σημαία που πρέπει να σε ενδιαφέρει περισσότερο
Όταν είναι μαζί η κόκκινη με την κίτρινη σημαία, σημαίνει ότι η εν λόγω περιοχή εποπτεύεται από ναυαγοσώστες και κολυμπάμε μόνο ανάμεσα τους.
H πορτοκαλί που αναφέρει τις λέξεις lifeguard και ναυαγοσώστης, δηλώνει την παρουσία του στην παραλία.
Η κόκκινη που αναφέρει “χωρίς ναυαγοσώστη” και “no lifeguard” σημαίνει πως ο ναυαγοσώστης είναι εκτός υπηρεσίας.
Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πότε δε είναι στη θέση του ο ναυαγοσώστης, ο οποίος βάσει προεδρικού διατάγματος έχει συγκεκριμένες ώρες παρουσίας στην ακτή. Και αυτό είναι κάτι που καλό θα ήταν να γνωρίζουν οι οικογένειες ή τα μέλη ευπαθών ομάδων.
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