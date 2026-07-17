Θλίψη στο Κωνσταντοπούλειο Ευγηρείο Πατρών για την απώλεια της Αλίκης Περρωτή – Κωνσταντοπούλου

Βαθιά θλίψη για την απώλεια της Αλίκης Περρωτή – Κωνσταντοπούλου εκφράζουν ο πρόεδρος Βασίλης Δελδήμος, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Διεύθυνση, το προσωπικό και οι φιλοξενούμενοι του Κωνσταντοπούλειου Ευγηρείου Πατρών, αποχαιρετώντας μια γυναίκα που συνέδεσε το όνομά της με την κοινωνική προσφορά και τη φιλανθρωπία.

Σε ανακοίνωσή του, το Ίδρυμα επισημαίνει ότι η εκλιπούσα, μαζί με την αδελφή της και μεγάλη ευεργέτιδα του Ευγηρείου, Πόπη Κωνσταντοπούλου, αφιέρωσαν σημαντικό μέρος της ζωής και της περιουσίας τους στην υποστήριξη του συνανθρώπου, αφήνοντας πίσω τους ένα σπουδαίο κοινωνικό έργο.

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή τους στην ανέγερση του Κωνσταντοπουλείου Ευγηρείου Πατρών, ενός ιδρύματος που συνεχίζει μέχρι σήμερα να προσφέρει φροντίδα, αξιοπρέπεια και αγάπη στους ηλικιωμένους της περιοχής. Παράλληλα, η Αλίκη Περρωτή – Κωνσταντοπούλου συνέβαλε ουσιαστικά και στην ανακατασκευή του Κωνσταντοπουλείου Γενικού Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας, συνεχίζοντας το κοινό όραμα της οικογένειας Κωνσταντοπούλου για τη στήριξη της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, το έργο των δύο αδελφών αποτελεί διαχρονική παρακαταθήκη ανθρωπιάς, κοινωνικής ευθύνης και ανιδιοτελούς προσφοράς, ενώ η μνήμη τους θα παραμείνει ζωντανή μέσα από τα ιδρύματα που δημιούργησαν και τις χιλιάδες ζωές που ευεργετήθηκαν από τη γενναιοδωρία και το όραμά τους.

Το Κωνσταντοπούλειο Ευγηρείο Πατρών εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους της εκλιπούσας, αποχαιρετώντας με σεβασμό μία σπουδαία ευεργέτιδα της κοινωνίας