Πάτρα: Εκδήλωση μνήμης για τους ήρωες της Κύπρου και τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή

Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους ήρωες της Κύπρου, με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974 και την τουρκική εισβολή της 20ής Ιουλίου 1974, διοργανώνει η Ένωση Κυπρίων Αχαΐας .

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026, στις 9:00 το πρωί, στην Ιερά Μονή Προφήτη Ηλία Πατρών, όπου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και επιμνημόσυνο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των πεσόντων και αγνοουμένων της κυπριακής τραγωδίας.

Της Θείας Λειτουργίας και του Μνημοσύνου θα χοροστατήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί επίσης ομιλία από τον πρόεδρο της Ένωσης Κυπρίων Νομού Αχαΐας, Ευάγγελο Πολυβίου, ο οποίος θα αναφερθεί στα γεγονότα του 1974, στη διαχρονική σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και στην ανάγκη δικαίωσης του κυπριακού ελληνισμού.

Με την εκδήλωση αυτή, η Ένωση Κυπρίων Νομού Αχαΐας τιμά τη μνήμη όσων θυσιάστηκαν για την ελευθερία της Κύπρου, διατηρώντας ζωντανή την ιστορική μνήμη μιας από τις πιο τραγικές στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.