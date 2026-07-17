Πάτρα: Συγκέντρωση μνήμης για τον Γιάννη και τον Γιώργο που σκοτώθηκαν πριν δυο χρόνια στην Αρέθα

Οι οικογένειες του Γιάννη Στεργίου και του Γιώργου Παπαδόπουλου απευθύνουν ανοικτό κάλεσμα σε συγγενείς, φίλους και πολίτες να συμμετάσχουν σε συγκέντρωση μνήμης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο σημείο όπου οι δύο νέοι έχασαν τη ζωή τους, στην οδό Αρέθα, στην εθνική οδό Πατρών – Αθηνών.

Η συνάντηση διοργανώνεται με αφορμή τα γενέθλια των δύο παιδιών, ως ένας ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη τους, αλλά και ως μια υπενθύμιση ότι ο αγώνας των οικογενειών για δικαίωση συνεχίζεται.

Υπενθυμίζεται ότι το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2024, όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν οι δύο νέοι συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατό τους.

Για την υπόθεση, το αρμόδιο δικαστήριο έκρινε ένοχο τον οδηγό του αυτοκινήτου, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών με αναστολή.

Το μήνυμα των οικογενειών

Στην ανακοίνωσή τους οι οικογένειες αναφέρουν:

«Υπάρχουν κάποιες μέρες που ο πόνος γίνεται πιο βαρύς, αλλά και η ανάγκη μας να κρατήσουμε τη μνήμη τους ζωντανή ακόμη πιο δυνατή.

Με αφορμή τα γενέθλια των παιδιών μας, του Γιάννη και του Γιώργου, θέλουμε να βρεθούμε όλοι μαζί εκεί όπου άφησαν την τελευταία τους πνοή. Να τους τιμήσουμε, να τους στείλουμε την αγάπη μας και να δείξουμε ότι δεν τους ξεχνάμε.

Σας περιμένουμε όλους, φίλους, γνωστούς και κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να τιμήσει τη μνήμη των παιδιών μας.

Τοποθεσία: Οδός Αρέθα (στο σημείο του δυστυχήματος)

Ημερομηνία: Κυριακή 20 Ιουλίου

Ώρα: 21:00

Η παρουσία σας θα αποτελέσει για εμάς μια μεγάλη αγκαλιά και θα μας δώσει δύναμη να συνεχίσουμε τον αγώνα για το δίκιο τους.»