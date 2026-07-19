Υγεία της καρδιάς: 5 πράγματα που πρέπει να κάνετε το καλοκαίρι

Το καλοκαίρι δεν είναι μόνο η εποχή των διακοπών και της ξεγνοιασιάς.

Είναι επίσης η ιδανική περίοδος για να υιοθετήσετε απλές συνήθειες που μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την υγεία της καρδιάς σας. Με περισσότερες ώρες ηλιοφάνειας, άφθονα φρέσκα φρούτα και λαχανικά και περισσότερες ευκαιρίες για κίνηση, οι συνθήκες είναι ιδανικές για ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Ένας κορυφαίος καρδιολόγος μοιράζεται τις πέντε πιο σημαντικές συμβουλές που αξίζει να βάλετε από σήμερα στην καθημερινότητά σας.

Γιατρός εξηγεί ποια είναι τα 5 πράγματα που πρέπει να κάνετε το καλοκαίρι για καλύτερη υγεία της καρδιάς

Ο Dr. Sabgir μοιράστηκε τις βασικές του συστάσεις, από τις τροφές στις οποίες πρέπει να εστιάσετε μέχρι τους τρόπους κίνησης για καλύτερη φυσική κατάσταση. Μάθετε το προτείνει ο γιατρός για όλους, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Εστιάστε στα φρούτα και λαχανικά εποχής

Περπατήστε όποτε μπορείτε

Χτίστε μια υγιεινή πρωινή ρουτίνα

Βγείτε έξω στη φύση

Παραμείνετε συνεπείς

Εστιάστε στα φρούτα και λαχανικά εποχής

Ο καρδιολόγος συνιστά την άφθονη κατανάλωση φρέσκων φρούτων και λαχανικών σε συνδυασμό με πηγές άπαχης πρωτεΐνης. Το να σχεδιάζετε τα γεύματά σας με βάση τα προϊόντα εποχής είναι ένας πιο γευστικός και υγιεινός τρόπος για να δώσετε προτεραιότητα στα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.

«Μερικά από τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά προϊόντα περιλαμβάνουν τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, όπως το σπανάκι και το κέιλ (kale), τα οποία παρέχουν βιταμίνη Κ και αντιοξειδωτικά που μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα χοληστερόλης και να υποστηρίξουν τη συνολική λειτουργία της καρδιάς», αναφέρει ο Dr. Sabgir.

Για πρωινό: Τα overnight oats (βρώμη από το προηγούμενο βράδυ) είναι μια δροσερή επιλογή για να αναδείξετε τα πλούσια σε αντιοξειδωτικά μούρα (berries) που είναι στην εποχή τους.

Για μεσημεριανό: Επιλέξτε μια σαλάτα ή ένα σάντουιτς με φρέσκα πράσινα λαχανικά.

Για βραδινό: Τους ζεστούς μήνες προτιμήστε επιλογές που δεν απαιτούν μαγείρεμα, όπως γεμάτες τορτίγιες (wraps) ή κοτοσαλάτα με πολλά λαχανικά. Ακόμα καλύτερα, ανάψτε το μπάρμπεκιου και ψήστε έναν υγιεινό για την καρδιά σολομό με λαχανικά ή ετοιμάστε tacos ψαριού με φρέσκια σάλτσα, σαλάτα ή φέτες αβοκάντο.

Η αξία του αβοκάντο

Μιλώντας για το αβοκάντο, ο γιατρός είναι ένθερμος υποστηρικτής αυτής της τροφής λόγω των καρδιοπροστατευτικών του ιδιοτήτων. Όπως εξηγεί, μια μετα-ανάλυση μελετών που συνέκρινε διατροφές με και χωρίς αβοκάντο έδειξε θετική επίδραση στα επίπεδα της χοληστερόλης.

Αν και απαιτείται περαιτέρω έρευνα για τη γενίκευση των αποτελεσμάτων, τα ευρήματα ενισχύουν τον αυξανόμενο όγκο στοιχείων που αποδεικνύουν ότι το αβοκάντο είναι ένα εξαιρετικό φρούτο για την καρδιά.

Περπατήστε όποτε μπορείτε

Το περπάτημα δεν είναι απλώς μία από τις πιο απλές μορφές άσκησης· μπορεί να βελτιώσει συνολικά τη ζωή σας. Στην πραγματικότητα, βοηθά στον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα, στη γνωστική λειτουργία, στην υγιή πέψη και στην καρδιαγγειακή υγεία.

«Το περπάτημα είναι ένας από τους πιο εύκολους, οικονομικούς και προσβάσιμους τρόπους για να κινηθείτε», λέει ο Dr. Sabgir. «Μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιοπαθειών και εγκεφαλικών επεισοδίων, να βοηθήσει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και της χοληστερόλης, ακόμη και να ενδυναμώσει τους μύες και τα οστά μας».

Ίσως πιστεύετε ότι τα 10.000 βήματα την ημέρα είναι ο ιδανικός στόχος, αλλά η συνέπεια έχει μεγαλύτερη σημασία από τον απόλυτο αριθμό. Έρευνες δείχνουν ότι ακόμη και το περπάτημα λίγο πάνω από 3.000 βήματα την ημέρα μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την υγεία της καρδιάς. Ενεργοποιηθείτε για να επωφεληθείτε!

Χτίστε μια υγιεινή πρωινή ρουτίνα

Μια σωστή πρωινή ρουτίνα βοηθά να ξεκινήσει θετικά η ημέρα σας, καθώς προάγει τις υγιεινές συνήθειες. «Είμαι ένθερμος υποστηρικτής μιας σταθερής πρωινής ρουτίνας», εξηγεί ο γιατρός. «Για παράδειγμα, μου αρέσει να ξεκινώ την ημέρα μου με ένα θρεπτικό πρωινό και έναν έντονο περίπατο για να τονώσω την κυκλοφορία του αίματος. Η πρόσληψη βασικών θρεπτικών συστατικών το πρωί, όπως τα καλά λιπαρά και οι φυτικές ίνες, δίνει έναν θετικό τόνο για το υπόλοιπο της ημέρας μου».

Η προετοιμασία ενός θρεπτικού πρωινού (meal-prepping) και το ξεκίνημα της ημέρας με περπάτημα είναι εξαιρετικές συνήθειες που θα σας βοηθήσουν να νιώσετε στα καλύτερά σας.

Βγείτε έξω στη φύση

Η πρωινή σας ρουτίνα και οι καθημερινοί σας περίπατοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν χρόνο σε εξωτερικούς χώρους, ειδικά το καλοκαίρι όταν ο καιρός το επιτρέπει. Το να απολαμβάνετε τις ηλιόλουστες καλοκαιρινές ημέρες έχει περισσότερα οφέλη από όσα νομίζετε.

«Οι δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους ενθαρρύνουν τη σωματική άσκηση – είτε πρόκειται για περπάτημα, πεζοπορία, κηπουρική είτε για ποδηλασία – και όλη αυτή η κίνηση ενισχύει την καρδιαγγειακή υγεία», εξηγεί ο Sabgir. «Επίσης, το ηλιακό φως βοηθά το σώμα να παράγει βιταμίνη D, η οποία παίζει καθοριστικό ρόλο στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης».

Η επαρκής πρόσληψη βιταμίνης D έχει αποδειχθεί ότι υποστηρίζει την υγεία των οστών, βελτιώνει τη διάθεση και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα. Αυτοί είναι μόνο μερικοί από τους λόγους για τους οποίους η έκθεση στον καλοκαιρινό ήλιο είναι σημαντική – απλώς βεβαιωθείτε ότι φοράτε πάντα αντηλιακό!

Παραμείνετε συνεπείς

Τέλος, όλα τα παραπάνω μπορούν να κάνουν τη διαφορά μόνο αν αποτελούν σταθερό κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Η συνέπεια είναι το κλειδί, και ο καρδιολόγος τονίζει ότι η διατήρηση των υγιεινών συνηθειών για την καρδιά πρέπει να είναι η πρώτη σας προτεραιότητα.

«Η συνέπεια μετράει περισσότερο από την ένταση», λέει ο Sabgir. «Είτε πρόκειται για τη διατροφή είτε για τη γυμναστική, οι μικρές, βιώσιμες αλλαγές λειτουργούν συσσωρευτικά. Δώστε προτεραιότητα σε μια ισορροπημένη διατροφή γεμάτη με φρέσκα φρούτα και λαχανικά, άπαχες πρωτεΐνες και προϊόντα ολικής άλεσης, και στοχεύστε σε τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας σωματικής δραστηριότητας την εβδομάδα. Το καλύτερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε για την καρδιά σας είναι να τη φροντίζετε κάθε μέρα – όχι μόνο όταν εμφανίζονται προβλήματα».

Αναδείξτε τον καλύτερο καλοκαιρινό σας εαυτό εντάσσοντας ένα καρδιοπροστατευτικό πρότυπο διατροφής και έναν υγιεινό τρόπο ζωής στην καθημερινότητά σας. Θυμηθείτε ότι οι μεγάλες αλλαγές δεν χρειάζεται να γίνουν μέσα σε μια νύχτα. Δοκιμάστε να εφαρμόσετε μία ή δύο από αυτές τις συμβουλές για αρχή και δείξτε κατανόηση στον εαυτό σας καθώς προσπαθείτε να προσθέσετε νέες συνήθειες στη ρουτίνα σας.

Για πιο εξατομικευμένες συμβουλές, συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας ή έναν πιστοποιημένο διαιτολόγο για να δείτε ποιες συνήθειες ταιριάζουν καλύτερα στις προσωπικές σας ανάγκες.

πηγή enikos.gr