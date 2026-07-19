Οι 10 πιο πολυσύχναστοι τουριστικοί προορισμοί στον κόσμο - Τα δύο μέρη της Ελλάδας

Οι 10 πιο πολυσύχναστοι τουριστικοί προορισμοί στον κόσμο έχουν τα τρία κορυφαία μέρη, πόλεις, από την ίδια χώρα.

Ο πιο πολυσύχναστος προορισμός στον κόσμο έχει πάνω από 100 τουρίστες ανά κάτοικο.

Οι 10 πιο πολυσύχναστοι τουριστικοί προορισμοί στον κόσμο καταρτίστηκαν με βάση μια μελέτη του MoneyTransfers.com, σύμφωνα με την Express. Η έρευνα διαπίστωσε ότι το Πουκέτ στην Ταϊλάνδη είναι ο πιο πολυσύχναστος τουριστικός προορισμός στον πλανήτη. Το θέρετρο έχει 118 τουρίστες ανά κάτοικο.

Το Πουκέτ είναι ένας από τους κύριους παραθαλάσσιους προορισμούς στην Ταϊλάνδη και διαθέτει μερικές από τις πιο όμορφες παραλίες στον κόσμο, όπως η Κάτα και η Καρόν.

Η Πατάγια και το Κράμπι, και τα δύο στην Ταϊλάνδη, κατέλαβαν τη δεύτερη και τρίτη θέση στους κορυφαίους πολυσύχναστους προορισμούς.

Μετά την Ταϊλάνδη, στη λίστα εμφανίζονται επίσης προορισμοί στην Ελλάδα και την Τουρκία. Το Ηράκλειο στην Ελλάδα κατέλαβε την έβδομη θέση στην κατάταξη με 22 τουρίστες ανά κάτοικο.

Η Βενετία στην Ιταλία εμφανίζεται επίσης στη λίστα, με 21 τουρίστες ανά κάτοικο. Η Ρόδος στην Ελλάδα βρίσκεται στη λίστα, με πάνω από 20 τουρίστες ανά κάτοικο, ενώ το Μαϊάμι στις ΗΠΑ έχει 18 τουρίστες ανά κάτοικο.

Κορυφαίοι τουριστικοί προορισμοί με τη μεγαλύτερη κίνηση στον κόσμο

Οι πιο πολυσύχναστοι προορισμοί στον κόσμο είναι οι εξής:

1.Πουκέτ, Ταϊλάνδη

2.Πατάγια, Ταϊλάνδη

3.Κράμπι, Ταϊλάνδη

4.Μούγλα, Τουρκία

5.Χουργκάντα, Τουρκία

6.Μακάο, Κίνα

7.Ηράκλειο, Ελλάδα

8.Βενετία, Ιταλία

9.Ρόδος, Ελλάδα

10.Μαϊάμι, ΗΠΑ

Πηγή: mediafax.ro, Express