Καιρός: Έως 38°C στη Δυτική Ελλάδα – Πώς θα κινηθεί η θερμοκρασία στην Πάτρα

Η θερμοκρασία παίρνει σταθερά την ανιούσα στην Πάτρα, την Αχαΐα και συνολικά τη Δυτική Ελλάδα, με τις μετεωρολογικές προβλέψεις να συγκλίνουν ότι το επόμενο τριήμερο θα κυλήσει με έντονη ζέστη, χωρίς όμως -προς το παρόν- να διαμορφώνεται οργανωμένο κύμα καύσωνα.

Σύμφωνα με την τελευταία πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου δεν αποκλείονται τοπικοί όμβροι. Στις περισσότερες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτριοι, γεγονός που ευνοεί την περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας τις θερμές ώρες της ημέρας.

Πώς θα κινηθεί η θερμοκρασία

Στην Πάτρα, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να κυμανθούν γύρω στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται κυρίως στο εσωτερικό του νομού και σε περιοχές μακριά από τη θαλάσσια επίδραση.

Στην υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα, ιδιαίτερα σε τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηλείας, ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει τοπικά ακόμη και τους 37 έως 38 βαθμούς Κελσίου, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι βραδινές θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε σχετικά ανεκτά επίπεδα, χωρίς να αναμένονται ιδιαίτερα υψηλές ελάχιστες τιμές που χαρακτηρίζουν τα ισχυρά επεισόδια καύσωνα.

Αυξημένη προσοχή λόγω πυρκαγιών

Η παρατεταμένη ζέστη, σε συνδυασμό με την ξηρότητα της βλάστησης, διατηρεί σε αυξημένη επιφυλακή την Πολιτική Προστασία και τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Παρότι δεν προβλέπονται ισχυροί άνεμοι στη Δυτική Ελλάδα, οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών, ιδιαίτερα σε αγροτικές και δασικές περιοχές.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα ή φωτιά στην ύπαιθρο και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Οι συστάσεις προς τους πολίτες

Οι ειδικοί συνιστούν:

περιορισμό των μετακινήσεων και της έντονης σωματικής δραστηριότητας τις θερμές ώρες της ημέρας,

συχνή κατανάλωση νερού,

παραμονή σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους όπου είναι δυνατόν,

ιδιαίτερη φροντίδα για ηλικιωμένους, μικρά παιδιά και άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι, με τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, η άνοδος της θερμοκρασίας θα κορυφωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, ενώ δεν υπάρχουν ακόμη ενδείξεις για παρατεταμένο ή ακραίο κύμα καύσωνα. Ωστόσο, οι προγνώσεις θα επικαιροποιούνται καθημερινά και οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τα νεότερα δελτία της ΕΜΥ.