Σκύλος χωρίς λουρί πλησιάζει απειλητικά: Τι πρέπει να κάνετε

Περπατάτε στο πεζοδρόμιο με τον σκύλο σας, όταν ξαφνικά βλέπετε έναν άλλον σκύλο χωρίς λουρί να σας πλησιάζει ταχύτατα, χωρίς να υπάρχει κάποιος άνθρωπος στον ορίζοντα.

Ακόμα χειρότερα αν ο σκύλος που πλησιάζει εμφανίζεται επιθετικός, έχοντας ένταση στο σώμα του και κοιτάζοντας εσάς και τον σκύλο σας με άγριο βλέμμα. Εσείς παγώνετε. Τι κάνετε;

Πρώτον και κυριότερο, διατηρήστε την ψυχραιμία σας. Αν πανικοβληθείτε, και τον σκύλο σας θα στρεσάρετε και θα κάνετε μια επιθετική συνάντηση ακόμη πιο πιθανή.

Στη συνέχεια, επανεξετάστε γρήγορα τις επιλογές που έχετε προετοιμάσει για την περίπτωση ενός περιστατικού με ελεύθερο σκύλο. Γιατί θα πρέπει να έχετε προετοιμαστεί για κάτι τέτοιο καθώς όλα μπορούν να συμβούν. Το να ξεφύγουν ζώα από τους κηδεμόνες τους γίνεται συχνά. Στην πλειοψηφία τους όμως δεν είναι επιθετικά. Δυστυχώς όμως κάποιοι έχουν κάνει επιθετικά και άγρια τα κατοικίδιά τους, με αποτέλεσμα να αποτελούν πραγματικό κίνδυνο, τόσο για εσάς όσο και για το κατοικίδιό σας. Τι κάνετε λοιπόν για να προστατευτείτε και να αποτρέψετε μια επίθεση;



Μην το βάλετε στα πόδια

Καταρχήν σε καμία περίπτωση με το που δείτε τον σκύλο να έρχεται κατά πάνω σας να μην αρχίσετε να τρέχετε στα τυφλά. Ο σκύλος θα σας πάρει από πίσω, τρέχοντας και αυτός, και φυσικά θα σας φτάσει.

Αναζητήστε ασφαλές καταφύγιο

Αν κάνετε συχνά την ίδια διαδρομή, θα έχετε εντοπίσει πιθανές διαδρομές διαφυγής, όπως περιφραγμένες αυλές, χώρους επιχειρήσεων ή κλειστούς αποθηκευτικούς χώρους με προσβάσιμες πόρτες.

Αν βρίσκεστε κοντά σε κάτι από αυτά, απλά μπείτε ήρεμα μέσα και κλείστε την πόρτα πίσω σας, αποκλείοντας τον σκύλο. (Αν πρόκειται για περιφραγμένη αυλή, βεβαιωθείτε πρώτα ότι δεν υπάρχει ελεύθερος σκύλος εκεί!) Και περιμένετε να βαρεθεί ο άλλος σκύλος και να φύγει ή να τον προλάβει ο άνθρωπός του, κάτι που ελπίζουμε να γίνει σύντομα.

Αν δεν υπάρχουν όμως ασφαλείς χώροι, ίσως χρειαστεί να κρυφτείτε πίσω από ένα κοντινό όχημα (ή να μπείτε στο πίσω μέρος ενός φορτηγού μαζί με τον σκύλο σας).

Δώστε μερικές λιχουδιές

Αν ο σκύλος που πλησιάζει είναι απλώς ενοχλητικός και δεν έχει πραγματικά σκοπό να κάνει επίθεση, μπορείτε να του πετάξετε λιχουδιές από αυτές του δικού σας σκύλου ώστε να τον απασχολήσετε αλλά και να χαλαρώσει.

Χτυπήστε τα πόδια σας και φωνάξτε

Αρκετοί σκύλοι θα γυρίσουν την ουρά τους και θα τρέξουν, αν χτυπήσετε τα χέρια και τα πόδια σας και τους πείτε δυναμικά, δυνατά και με σταθερή φωνή, να φύγουν.

Χρησιμοποιήστε κάτι για να προστατευτείτε σωματικά

Εάν έχετε μαζί σας, για παράδειγμα, μια ομπρέλα θα την κουνήσετε προς τον σκύλο και θα την ανοίξετε καθώς αυτός πλησιάζει. Θυμηθείτε όμως να έχετε προετοιμάσει τον δικό σας σκύλο σας για το άνοιγμα της ομπρέλας, ώστε να μην τρομάξει αν/όταν τη χρησιμοποιήσετε. Γιατί αν εκείνη τη στιγμή φοβηθεί, τα πράγματα μπορεί να βγουν εκτός ελέγχου.

Πολλοί όταν βγαίνουν βόλτα με τον σκύλο τους, παίρνουν μαζί τους ένα μεγάλο ξύλο, ή μία μαγκούρα, με σκοπό να αποτρέψουν έναν άλλον σκύλο να πλησιάσει τον δικό τους. Σε αυτή την περίπτωση όμως ένα τέτοιο αντικείμενο, πολλές φορές, μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα. Διότι ενδέχεται να στρεσάρει περισσότερο τον ξένο σκύλο, να τον τρομάξει, να τον φέρει σε θέση άμυνας, και να τον ωθήσει σε μία πιο έντονη επιθετική συμπεριφορά.

Κρύψτε τον σκύλο σας

Μπορείτε να γίνετε η ασπίδα του σκύλου σας. Καλό θα είναι να του έχετε διδάξει την εντολή “Πήγαινε πίσω μου!”, η οποίο σημαίνει να πάει πίσω από τα πόδια σας και να καθίσει ήσυχα, κατά προτίμηση χωρίς να κρυφοκοιτάζει. Στη συνέχεια, εμποδίστε τον άλλο σκύλο να έρθει σε επαφή μαζί του.



Αν έχετε μικρό σκύλο

Αν έχετε μικρό σκύλο, μπορεί να μπείτε στον πειρασμό να τον σηκώσετε για να τον προστατέψετε από τον σκύλο που πλησιάζει. Αυτό γενικά δεν είναι καλή ιδέα. Καταλαβαίνουμε το προστατευτικό σας ένστικτο και την προθυμία σας να κάνετε τα πάντα για να τον κρατήσετε ασφαλή, αλλά με το να σηκώνετε τον σκύλο σας υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα είναι ότι θα έχετε γεμάτα τα χέρια σας, εμποδίζοντάς σας να αμυνθείτε αν χρειαστεί, και δεύτερον σας θέτει σε πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο καθώς ο σκύλος που πλησιάζει μπορεί να πηδήξει και να σας επιτεθεί στην προσπάθειά του να φτάσει στον σκύλο σας.

Όποια κίνηση και αν αποφασίσετε να επιλέξετε, κάντε ό,τι μπορείτε για να παραμείνετε ήρεμοι, ώστε να μην κλιμακώσετε την κατάσταση με τη δική σας συμπεριφορά. Σε καμία περίπτωση μη δείξετε ότι έχετε πανικοβληθεί.

Μετά από ένα τέτοιο περιστατικό με ελεύθερο σκύλο και αν τελικά γίνει επίθεση, εξετάστε προσεκτικά τον σκύλο σας για τραυματισμούς και σκεφτείτε το ενδεχόμενο να τον πάτε στον κτηνίατρο, καθώς οι πληγές από δάγκωμα μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστούν κάτω από την πυκνή γούνα. Τέλος σημειώστε όσα περισσότερα μπορείτε να θυμηθείτε σχετικά με το περιστατικό και επικοινωνήστε με την αστυνομία.

πηγη topetmou.gr