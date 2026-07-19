Μια συνταγή που αγαπούν μικροί και μεγάλοι
Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος έφερε μια συνταγή που αγαπούν μικροί και μεγάλοι – όπως και μερικά tips για να γίνει το τελικό αποτέλεσμα πιο νόστιμο και ζουμερό.
Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για κεφτεδάκια με σάλτσα πιπεριάς Φλωρίνης.
Θέλει λίγο κόπο, αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι πεντανόστιμο.
Τα υλικά
1 κιλό μοσχαρίσιος κιμάς (σπάλα)
2 αυγά
1 κρεμμύδι
150 γρ. ψίχα ψωμιού
1 κ.σ. ρίγανη ξερή
10 φύλλα δυόσμου
50 ml ελαιόλαδο
αλάτι
πιπέρι
Για τη σάλτσα:
3 τριμμένες ντομάτες
3 σκελίδες σκόρδου
6 πιπεριές Φλωρίνης
2 κ.σ. πάπρικα καπνιστή
50 ml ελαιόλαδο
2 κ.σ. ξύδι
1 κ.σ. μέλι
αλάτι
πιπέρι
Το μυστικό
Για πιο ωραία γεύση, μπορούμε να καραμελώσουμε το κρεμμύδι και να το βάλουμε στο μείγμα (αντί για ωμό). Ένα δεύτερο μυστικό είναι να μουλιάσουμε το ψωμί στο γάλα.
Η διαδικασία
- Σε ένα μπολ βάζουμε τον κιμά και προσθέτουμε λίγο ξύδι. Το πλάθουμε λίγο στην αρχή, για να πάει το ξύδι παντού.
- Στη συνέχεια ρίχνουμε το καραμελωμένο κρεμμύδι, λίγη ρίγανη (προσοχή, όχι πολύ γιατί θα βγάλει πίκρα στη γεύση) και φρέσκο δυόσμο.
- Πλάθουμε καλά το μείγμα, προσθέτουμε λίγο σκόρδο (στη συγκεκριμένη περίπτωση το έχουμε χτυπήσει με λάδι), το αυγό και το ψωμί που έχει μουλιάσει στο γάλα.
- Πλάθουμε το μείγμα, για να πάνε τα υλικά παντού.
- Όταν ετοιμαστεί το μείγμα, φτιάχνουμε με τα χέρια μας τα μπαλάκια.
- Από εκεί και πέρα έχουμε δύο επιλογές: η μία είναι να τα τηγανίσουμε.
- Η άλλη είναι να βάλουμε σε ένα ζεστό τηγάνι τα υλικά της σάλτας (πούλπα, φρέσκια ντομάτα, πάπρικα κτλ), να προσθέσουμε τα κεφτεδάκια και να τα αφήσουμε να βράσουν.
- Μπορούμε να τα συνοδεύσουμε είτε με πατάτες τηγανιτές είτε με ρύζι. Η συνταγή είναι έτοιμη.
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