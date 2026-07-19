Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος έφερε μια συνταγή που αγαπούν μικροί και μεγάλοι – όπως και μερικά tips για να γίνει το τελικό αποτέλεσμα πιο νόστιμο και ζουμερό.

Ο γνωστός σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του MEGA Buongiorno, παρέα με τη Φαίη Σκορδά και μας έδειξε μια συνταγή για κεφτεδάκια με σάλτσα πιπεριάς Φλωρίνης.

Θέλει λίγο κόπο, αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι πεντανόστιμο.

Τα υλικά

1 κιλό μοσχαρίσιος κιμάς (σπάλα)

2 αυγά

1 κρεμμύδι

150 γρ. ψίχα ψωμιού

1 κ.σ. ρίγανη ξερή

10 φύλλα δυόσμου

50 ml ελαιόλαδο

αλάτι

πιπέρι

Για τη σάλτσα:

3 τριμμένες ντομάτες

3 σκελίδες σκόρδου

6 πιπεριές Φλωρίνης

2 κ.σ. πάπρικα καπνιστή

50 ml ελαιόλαδο

2 κ.σ. ξύδι

1 κ.σ. μέλι

αλάτι

πιπέρι

Το μυστικό

Για πιο ωραία γεύση, μπορούμε να καραμελώσουμε το κρεμμύδι και να το βάλουμε στο μείγμα (αντί για ωμό). Ένα δεύτερο μυστικό είναι να μουλιάσουμε το ψωμί στο γάλα.

Η διαδικασία